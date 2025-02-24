Цей пляцок також можуть називати "Смерекова хата" чи "Монастирська хата", однак суті це не змінює – кращого способу використати вишні просто не існує. 24 Канал пропонує відтворити цей шматочок насолоди за рецептом популярної Лілії Цвіт.
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Рецепт пляцка "Дрова під снігом"
- Час: 2 години + просочування
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 370 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– вишні у власному соку;
крем:
– кілограм сметани;
– 150 грамів цукрової пудри;
– пачка ванільного цукру;
– згущувач для сметани.
Приготування:
- Розітріть масло з борошном до утворення однорідної крихти. Додайте сметану і замісіть м'яке тісто.
- Викладіть тісто на поверхню, посипану борошном. Розділіть тісто на 15 рівних частин і сформуйте з кожної кульку. Обгорніть їх харчовою плівкою і поставте до холодильника на 30 хвилин.
- Розкачайте кожну кульку в довгу смужку відповідно до довжини дека, вирівнюючи краї. Викладіть на смужки вишні в рядок, загорніть у рулет і защипніть краї.
- Викладіть трубочки на деко, застелене пергаментом. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте протягом 20 – 30 хвилин.
- Для крему змішайте сметану з цукровою пудрою і загущувачем, збийте міксером до отримання однорідної маси.
- Змастіть тарілку для формування пляцка кремом. Викладіть щільно перший ряд трубочок (5 штук) на крем. Добре змастіть їх кремом.
- Наступний ряд буде складатися з чотирьох трубочок, потім з трьох, двох, і останній – з однієї. Усі ряди ретельно змащуйте кремом, заповнюючи пустоти між трубочками. Весь торт обмажте кремом з боків.
- Поставте пляцок у холодильник щонайменше на 12 годин для просочення. Перед подачею на стіл ще раз змастіть кремом і посипте какао.
Смачного!
Він зберігатиметься значно довше: науковий метод нарізання торта.