Цей пляцок також можуть називати "Смерекова хата" чи "Монастирська хата", однак суті це не змінює – кращого способу використати вишні просто не існує. 24 Канал пропонує відтворити цей шматочок насолоди за рецептом популярної Лілії Цвіт.

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Рецепт пляцка "Дрова під снігом"

  • Час: 2 години + просочування
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 370 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– вишні у власному соку;
крем:
– кілограм сметани;
– 150 грамів цукрової пудри;
– пачка ванільного цукру;
– згущувач для сметани.

Приготування:

  1. Розітріть масло з борошном до утворення однорідної крихти. Додайте сметану і замісіть м'яке тісто.
  2. Викладіть тісто на поверхню, посипану борошном. Розділіть тісто на 15 рівних частин і сформуйте з кожної кульку. Обгорніть їх харчовою плівкою і поставте до холодильника на 30 хвилин.
  3. Розкачайте кожну кульку в довгу смужку відповідно до довжини дека, вирівнюючи краї. Викладіть на смужки вишні в рядок, загорніть у рулет і защипніть краї.
  4. Викладіть трубочки на деко, застелене пергаментом. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте протягом 20 – 30 хвилин.
  5. Для крему змішайте сметану з цукровою пудрою і загущувачем, збийте міксером до отримання однорідної маси.
  6. Змастіть тарілку для формування пляцка кремом. Викладіть щільно перший ряд трубочок (5 штук) на крем. Добре змастіть їх кремом.
  7. Наступний ряд буде складатися з чотирьох трубочок, потім з трьох, двох, і останній – з однієї. Усі ряди ретельно змащуйте кремом, заповнюючи пустоти між трубочками. Весь торт обмажте кремом з боків.
  8. Поставте пляцок у холодильник щонайменше на 12 годин для просочення. Перед подачею на стіл ще раз змастіть кремом і посипте какао.

Смачного!

Він зберігатиметься значно довше: науковий метод нарізання торта.