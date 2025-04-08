Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Повітряна "Дубайська" паска: цей рецепт підірвав мережу
8 квітня, 12:33
2

Повітряна "Дубайська" паска: цей рецепт підірвав мережу

Марта Касіянчук

Дубайський шоколадний тренд 2024 року поширився і на великодні святкування. Численні шеф-кухарі демонструють свою майстерність, створюючи паски в дубайському стилі.

Пухка шоколадна паска з начинкою з фісташкової пасти й хрустким тістом катаїфі – не може не вразити. Приготуйте її і ви разом з 24 Каналом та @katya_rybalka.

Читайте також Без надмірних зусиль: ідеальна "Віденська паска", яка довго буде пухкою і вологою

Дубайська паска – рецепт

  • Час: 4 години
  • Порції: 3

Інгредієнти на опару: 
– 45 грамів дріжджів;
– 300 мілілітрів молока;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки борошна.

Для тіста: 
– 8 жовтків;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 650 грамів борошна;
– 150 грамів какао;
– 150 грамів вершкового масла.

Додатково:
– плитка шоколаду молочного;
– тісто катаїфі; 
– фісташкова паста;
– фісташки для прикраси.    

Як приготувати "Дубайську паску": дивіться відео

Приготування: 

  1. Змішайте всі інгредієнти на опару, накрийте плівкою і відкладіть в тепле місце на 20 хвилин.
     
  2. Тим часом далі готуйте тісто. Перетріть решту інгредієнтів й змішайте з опарою.
     
  3. Далі вмішайте борошно, какао та м'яке вершкове масло. Відкладіть в тепле місце на 1,5 – 2 години.
     
  4. Сформуйте паски і вкладіть у форму на 1/3 і залиште підійматися на 40 хвилин. Випікайте теж 40 хвилин при 180 градусах.
     
  5. Коли паски охолонуть, виріжте отвір і наповніть начинкою – шоколад, фісташкова паста і тісто катаїфі – "закрийте шапочкою".
     
  6. Тепер прикрасьте розтопленим шоколадом та подрібненими фісташками.

Готово!

Теж приготуйте:  сирна паска без випічки зі смородиною і лимонним курдом.