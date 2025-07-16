16 липня, 15:53
Ідеально на тости й до випічки: такого оригінального абрикосового джему ви ще не готували
Основні тези
- Джем з абрикосів та бананів – це надзвичайно смачно та ароматно, а приготувати його простіше, ніж звичайне варення.
- Це чудова начинка для випічки, якщо, звичайно, не з'їсте цю смакоту відразу з тостами.
Абрикосово-банановий джем – це унікальне поєднання літніх фруктів з нотками солодкавості та терпкості. Такий джем є привабливим доповненням до будь-якого сніданку чи десерту.
До того ж він повертає у літо навіть у найхолодніші місяці року. Рецептом джему з абрикосами та бананами ділиться 24 Канал з посиланням на itsnotcomplicatedrecipes.
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Як приготувати джем з абрикосами та бананами?
- Час: 2 години
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм абрикосів;
– 1 великий банан;
– 600 грамів цукру;
– 3 чайні ложки пектину.
Приготування:
- Абрикоси помийте, розділіть навпіл, видаліть кісточки. Половинки наріжте на шматочки. Банан очистьте і наріжте кружальцями.
- Викладіть підготовлені фрукти в каструлю, додайте цукор, перемішайте і залиште на 1,5 – 2 години, щоб абрикоси пустили сік.
- Тоді поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і зніміть піну. Зменште вогонь і проваріть 10 хвилин, помішуючи.
- У джем додайте пектин, змішайте з 2 столовими ложками цукру і проваріть ще 3 – 5 хвилин. Суміш розлийте в простерилізовані банки й закрийте прокип'яченими кришками.
Готово!
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