Елементарний паштет на Новий рік: лише 4 інгредієнти зроблять фурор

Новий рік – це час, коли на столі хочеться бачити не лише яскраві салати, а й щось по-справжньому затишне та домашнє. Паштет з курячої печінки – саме така страва: ніжна, ароматна й універсальна.

Його зручно приготувати заздалегідь, а перед подачею просто дістати з холодильника та подати з хрумким багетом або тостами. Цей варіант паштету ідеально підходить для святкового столу: він добре тримає форму, має насичений смак і подобається навіть тим, хто зазвичай насторожено ставиться до печінки, інформує 24 Канал з посиланням на viktoriia_chui.

Як приготувати паштет з курячої печінки?

Час : 1 година 50 хвилин

: 1 година 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– 3 яйця;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 цибулина;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Почистьте, подрібніть та обсмажте цибулю. Покладіть печінку в чашу блендера. Додайте сіль, яйця, розтоплене масло, цибулю та подрібніть до однорідності. Перекладіть паштет в баночки та закрийте кришками. Поставте їх на дно каструлі, застелене рушничком, залийте водою та проваріть 1,5 години. Повністю охолодіть та поставте на кілька годин в холодильник.

Які спеції пасують до паштету з курячої печінки?

Для паштету з курячої печінки найкраще підходять спеції, які підкреслюють ніжний смак субпродуктів, але не перебивають його. Класичний набір – чорний перець, духмяний перець і лавровий лист, розповідає Moje gotowanie.

Вони додають глибини й легкої пряності, роблячи смак паштету більш насиченим і збалансованим. Часто використовують і мускатний горіх – буквально на кінчику ножа, щоб надати страві теплих, ледь солодкуватих нот.

