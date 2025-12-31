Элементарный паштет на Новый год: всего 4 ингредиента произведут фурор

Новый год – это время, когда на столе хочется видеть не только яркие салаты, но и что-то по-настоящему уютное и домашнее. Паштет из куриной печени – именно такое блюдо: нежное, ароматное и универсальное.

Его удобно приготовить заранее, а перед подачей просто достать из холодильника и подать с хрустящим багетом или тостами. Этот вариант паштета идеально подходит для праздничного стола: он хорошо держит форму, имеет насыщенный вкус и нравится даже тем, кто обычно настороженно относится к печени, информирует 24 Канал со ссылкой на viktoriia_chui.

Как приготовить паштет из куриной печени?

Время : 1 час 50 минут

: 1 час 50 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени;

– 3 яйца;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 луковица;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Почистите, измельчите и обжарьте лук. Положите печень в чашу блендера. Добавьте соль, яйца, растопленное масло, лук и измельчите до однородности. Переложите паштет в баночки и закройте крышками. Поставьте их на дно кастрюли, застеленное полотенцем, залейте водой и проварите 1,5 часа. Полностью охладите и поставьте на несколько часов в холодильник.

Какие специи подходят к паштету из куриной печени?

Для паштета из куриной печени лучше всего подходят специи, которые подчеркивают нежный вкус субпродуктов, но не перебивают его. Классический набор – черный перец, душистый перец и лавровый лист, рассказывает Moje gotowanie.

Они добавляют глубины и легкой пряности, делая вкус паштета более насыщенным и сбалансированным. Часто используют и мускатный орех – буквально на кончике ножа, чтобы придать блюду теплых, едва сладковатых нот.

