Гриби – універсальний інгредієнт у світі кулінарії. Їх можна використовувати по-різному: маринувати, тушкувати, запікати, поєднувати з гарнірами або навіть фарширувати м'ясом і сиром.

Сьогодні 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking ділиться рецептом соковитих і смачних фаршированих грибів із м'ясним фаршем. Вони стануть ідеальним доповненням до літнього барбекю. Читайте також Ліниве хачапурі за 15 хвилин: готуємо на сковороді не гірше, ніж в грузинському ресторані Гриби з фаршем і сиром Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 6 середніх печериць;

– 100 – 150 грамів фаршу;

– кріп, петрушка;

– 100 мілілітрів томатного пюре;

– сіль, перець – на смак;

– 100 грамів сиру. Приготування: Печериці помийте й очистьте за потреби. Дістаньте ніжки та дрібно наріжте, перекладіть в тарілку.

Додайте фарш, зелень і томатне пюре. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності.

Нафаршируйте шапочки печериць, перекладіть у форму для запікання і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Після дістаньте, посипте натертим сиром і запікайте ще 5 хвилин до золотистої скоринки з увімкненим режимом конвекції. Готово! Теж смакуватиме: кабачкові сендвічі з крабовою начинкою.