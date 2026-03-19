Фаршировані яйця з крабовими паличками: ви такого на Великдень ще не готували

19 березня, 20:15
Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Фаршировані яйця з крабовими паличками готуються без зайвих витрат грошей та зусиль.
  • Яйця для фарширування слід варити в холодній воді, з поступовим нагріванням, щоб уникнути тріщин в шкаралупі.

Фаршировані яйця є обов'язковою великодньою закускою. Навіть у такій простій страві легко змінити смак кількома інгредієнтами.

Достатньо додати крабові палички, сир і трохи часнику, пише Смак. Тоді знайомий варіант виглядатиме вже зовсім по-іншому та точно запамʼятається рідним та гостям!

Як приготувати фаршировані яйця? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій:

Інгредієнти
– 5 яєць; 
– 50 грамів сиру; 
– 2 зубчики часнику; 
– 100 грамів крабових паличок; 
– 1 столову ложку майонезу; 
– сіль і перець до смаку; 
– огірок для прикрашання; 
– ікру для прикрашання. 

Така смакота / Колаж 24 Каналу

Приготування:

  1. Яйця відваріть круто, охолодіть і розріжте навпіл.
  2. Жовтки обережно вийміть та подрібніть.
  3. Додайте до них натертий сир, подрібнені крабові палички й часник.
  4. Посоліть, поперчіть, додайте майонез і перемішайте до однорідної маси.
  5. Підготовленою начинкою наповніть білки, формуючи зверху невеликі гірки. Готову закуску прикрасьте ікрою та шматочками огірка. 

Як ідеально зварити яйце "на круто"? 

Не можна кидати яйця з холодильника одразу в киплячу воду, пише Recipetineats. Через різкий перепад температури шкаралупа легко тріскається, і тоді частина білка просто виходить у воду. Краще дати яйцям кілька хвилин полежати при кімнатній температурі або хоча б залити їх трохи теплою водою перед варінням. 

У каструлю яйця кладуть так, щоб вони лежали в один шар, без тиску одне на одне. Води має бути стільки, щоб вона повністю покривала яйця ще приблизно на два сантиметри зверху. Є два способи, але найстабільніше працює один – спочатку холодна вода, а вже потім нагрівання. Каструлю ставлять на вогонь і доводять до кипіння поступово. Саме так яйце прогрівається рівномірніше, без різких перепадів усередині. 

Щойно вода закипіла, вогонь краще трохи зменшити, щоб кипіння не було агресивним. Для ідеального "на круто" достатньо 9 – 10 хвилин. Якщо тримати довше, жовток стає сухішим, а навколо нього може з’явитися темнуватий обідок – це вже ознака переварювання. Важливий етап – охолодження. Гарячу воду треба одразу злити й залити яйця холодною, а ще краще – дуже холодною водою. Це не просто для зручності. Так зупиняється внутрішнє нагрівання, і яйце не "доходить" далі від власного тепла.

