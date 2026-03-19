Фаршировані яйця з крабовими паличками: ви такого на Великдень ще не готували

Фаршировані яйця є обов'язковою великодньою закускою. Навіть у такій простій страві легко змінити смак кількома інгредієнтами.

Достатньо додати крабові палички, сир і трохи часнику, пише Смак. Тоді знайомий варіант виглядатиме вже зовсім по-іншому та точно запамʼятається рідним та гостям!

Як приготувати фаршировані яйця?

Час: 25 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 50 грамів сиру;

– 2 зубчики часнику;

– 100 грамів крабових паличок;

– 1 столову ложку майонезу;

– сіль і перець до смаку;

– огірок для прикрашання;

– ікру для прикрашання.

Приготування:

Яйця відваріть круто, охолодіть і розріжте навпіл. Жовтки обережно вийміть та подрібніть. Додайте до них натертий сир, подрібнені крабові палички й часник. Посоліть, поперчіть, додайте майонез і перемішайте до однорідної маси. Підготовленою начинкою наповніть білки, формуючи зверху невеликі гірки. Готову закуску прикрасьте ікрою та шматочками огірка.

Як ідеально зварити яйце "на круто"?

Не можна кидати яйця з холодильника одразу в киплячу воду, пише Recipetineats. Через різкий перепад температури шкаралупа легко тріскається, і тоді частина білка просто виходить у воду. Краще дати яйцям кілька хвилин полежати при кімнатній температурі або хоча б залити їх трохи теплою водою перед варінням.

У каструлю яйця кладуть так, щоб вони лежали в один шар, без тиску одне на одне. Води має бути стільки, щоб вона повністю покривала яйця ще приблизно на два сантиметри зверху. Є два способи, але найстабільніше працює один – спочатку холодна вода, а вже потім нагрівання. Каструлю ставлять на вогонь і доводять до кипіння поступово. Саме так яйце прогрівається рівномірніше, без різких перепадів усередині.

Щойно вода закипіла, вогонь краще трохи зменшити, щоб кипіння не було агресивним. Для ідеального "на круто" достатньо 9 – 10 хвилин. Якщо тримати довше, жовток стає сухішим, а навколо нього може з’явитися темнуватий обідок – це вже ознака переварювання. Важливий етап – охолодження. Гарячу воду треба одразу злити й залити яйця холодною, а ще краще – дуже холодною водою. Це не просто для зручності. Так зупиняється внутрішнє нагрівання, і яйце не "доходить" далі від власного тепла.

