6 квітня, 22:53
"Польські" фаршировані яйця на Великдень: ця закуска зникне зі столу за секунди

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Фаршировані яйця з беконом і сиром є великодньою закускою, що не потребує багато зусиль і часу.
  • Основні інгредієнти включають варені яйця, бекон, твердий сир, часник, кріп та майонез.

Варені яйця – одна з головних великодніх страв. І якщо трішки постаратися, то можна подати до столу справжній шедевр!

Фаршировані яйця з беконом та сиром – це справжня знахідка навіть для досвідчених господинь. Вона не потребує часу та зусиль, а смакує просто божественно, розповідає портал "Господинька".

Читайте також Саме ці продукти мають бути у великодньому кошику: давня традиція, яку знають не всі

Як приготувати фаршировані яйця по-польськи? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти
– 5 варених яєць;
– бекон;
– 100 грамів твердого сиру;
– часник до смаку;
– пучок кропу;
– майонез до смаку. 

Геніальна закуска без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Яйця варимо на круто, даємо охолонути, чистимо, відділяємо жовтки.
  2. Обсмажуємо бекон, дрібно нарізаємо та змішуємо з жовтками.
  3. Туди ж натираємо сир та продавлюємо часник.
  4. Додаємо майонез і добре перемішуємо.
  5. Фаршируємо яйця та прикрашаємо на власний смак. 

Пасхальні продукти до кошика

До великоднього кошика традиційно кладуть продукти, кожен з яких має своє глибоке символічне значення. Головне місце посідає паска, що уособлює присутність Христа у житті вірян та радість Воскресіння, а поруч із нею обов'язково розміщують крашанки або писанки, які є символом нового життя та порожнього Гробу Господнього, розповідає "Вже-вже"

Також невід’ємною частиною набору є молочні продукти: домашній сир та вершкове масло, що часто формуються у вигляді невеликих пасочок або кульок, символізуючи жертовність та ніжність Божої любові. М’ясна частина кошика зазвичай складається із запеченої буженини, домашньої ковбаси та сала, що уособлюють достаток і закінчення суворого посту. 

Також до кошика додають корінь хрону, який є символом незламної сили духу, та дрібку солі як знак зв'язку між Богом і людьми та консервант, що оберігає від псування. 

Які рецепти варто спробувати? 