"Польські" фаршировані яйця на Великдень: ця закуска зникне зі столу за секунди

Варені яйця – одна з головних великодніх страв. І якщо трішки постаратися, то можна подати до столу справжній шедевр!

Фаршировані яйця з беконом та сиром – це справжня знахідка навіть для досвідчених господинь. Вона не потребує часу та зусиль, а смакує просто божественно, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати фаршировані яйця по-польськи?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 5 варених яєць;

– бекон;

– 100 грамів твердого сиру;

– часник до смаку;

– пучок кропу;

– майонез до смаку.

Геніальна закуска без зусиль

Приготування:

Яйця варимо на круто, даємо охолонути, чистимо, відділяємо жовтки. Обсмажуємо бекон, дрібно нарізаємо та змішуємо з жовтками. Туди ж натираємо сир та продавлюємо часник. Додаємо майонез і добре перемішуємо. Фаршируємо яйця та прикрашаємо на власний смак.

Пасхальні продукти до кошика

До великоднього кошика традиційно кладуть продукти, кожен з яких має своє глибоке символічне значення. Головне місце посідає паска, що уособлює присутність Христа у житті вірян та радість Воскресіння, а поруч із нею обов'язково розміщують крашанки або писанки, які є символом нового життя та порожнього Гробу Господнього, розповідає "Вже-вже".

Також невід’ємною частиною набору є молочні продукти: домашній сир та вершкове масло, що часто формуються у вигляді невеликих пасочок або кульок, символізуючи жертовність та ніжність Божої любові. М’ясна частина кошика зазвичай складається із запеченої буженини, домашньої ковбаси та сала, що уособлюють достаток і закінчення суворого посту.

Також до кошика додають корінь хрону, який є символом незламної сили духу, та дрібку солі як знак зв'язку між Богом і людьми та консервант, що оберігає від псування.

