"Польські" фаршировані яйця на Великдень: ця закуска зникне зі столу за секунди
- Фаршировані яйця з беконом і сиром є великодньою закускою, що не потребує багато зусиль і часу.
- Основні інгредієнти включають варені яйця, бекон, твердий сир, часник, кріп та майонез.
Варені яйця – одна з головних великодніх страв. І якщо трішки постаратися, то можна подати до столу справжній шедевр!
Фаршировані яйця з беконом та сиром – це справжня знахідка навіть для досвідчених господинь. Вона не потребує часу та зусиль, а смакує просто божественно, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати фаршировані яйця по-польськи?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 5 варених яєць;
– бекон;
– 100 грамів твердого сиру;
– часник до смаку;
– пучок кропу;
– майонез до смаку.
Геніальна закуска без зусиль / Фото "Господинька"
Приготування:
- Яйця варимо на круто, даємо охолонути, чистимо, відділяємо жовтки.
- Обсмажуємо бекон, дрібно нарізаємо та змішуємо з жовтками.
- Туди ж натираємо сир та продавлюємо часник.
- Додаємо майонез і добре перемішуємо.
- Фаршируємо яйця та прикрашаємо на власний смак.
Пасхальні продукти до кошика
До великоднього кошика традиційно кладуть продукти, кожен з яких має своє глибоке символічне значення. Головне місце посідає паска, що уособлює присутність Христа у житті вірян та радість Воскресіння, а поруч із нею обов'язково розміщують крашанки або писанки, які є символом нового життя та порожнього Гробу Господнього, розповідає "Вже-вже".
Також невід’ємною частиною набору є молочні продукти: домашній сир та вершкове масло, що часто формуються у вигляді невеликих пасочок або кульок, символізуючи жертовність та ніжність Божої любові. М’ясна частина кошика зазвичай складається із запеченої буженини, домашньої ковбаси та сала, що уособлюють достаток і закінчення суворого посту.
Також до кошика додають корінь хрону, який є символом незламної сили духу, та дрібку солі як знак зв'язку між Богом і людьми та консервант, що оберігає від псування.
