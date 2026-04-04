Останніми роками дедалі частіше обирають паски "панетонового" типу – легкі, волокнисті, з сучасною подачею. Водночас традиційна паска, яку добре знають у багатьох родинах, часто лишається осторонь, хоча саме вона для багатьох і є справжнім смаком свята. Інколи варто згадати класичний варіант і приготувати паску за рецептом неперевершеної пані Стефи.

Як спекти класичну паску від пані Стефи?

Час: 2 години

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм борошна;

– 400 – 450 грамів теплого молока;

– 100 грамів дріжджів;

– 10 жовтків;

– 250 грамів вершкового масла;

– 250 – 300 грамів цукру;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів родзинок;

– 100 грамів цукатів;

– 1/2 чайної ложечки солі;

– цедра та ванільний цукор.

Неймовірні паски / Фото Пані Стефи

Приготування:

Борошно просійте й ненадовго залиште в теплому місці. Дріжджі розкришіть, додайте тепле молоко, трохи борошна та кілька ложок цукру. Залиште на 15 – 20 хвилин, щоб маса почала бродити. Жовтки розітріть із цукром, цедрою та ванільним цукром до пишної піни. До дріжджової основи додайте просіяне борошно й сіль, перемішайте, потім введіть жовткову масу та добре вимісіть. Після цього влийте топлене вершкове масло й знову ретельно вимісіть, щоб тісто стало гладким і блискучим. Акуратно додайте родзинки з цукатами, перемішайте та залиште тісто в теплому місці, щоб воно підросло. Коли тісто збільшиться в об’ємі, обімніть його, розкладіть у форми, заповнюючи їх на третину висоти, і знову залиште підходити. Духовку розігрійте до 200 градусів, випікайте паску 15 хвилин, потім зменште температуру до 175 градусів і готуйте ще 45 хвилин. Виймайте паску з форми лише після охолодження.

Чи потрібно для паски просіювати борошно?

Борошно варто просіювати для того, щоб поліпшити текстуру тіста, пише Shuba. Під час цього простого кроку воно насичується повітрям, стає легшим і більш пухким. Воно також допомагає позбутися грудочок і випадкових домішок, особливо якщо борошно вже якийсь час стояло у відкритій пачці.

Після просіювання його значно легше рівномірно змішати з іншими сухими інгредієнтами – розпушувачем, какао, содою чи спеціями. Усе це потім краще розподіляється в тісті й не збирається окремими щільними ділянками. Таке борошно швидше та рівніше поєднується з рідкими складниками, а це безпосередньо впливає на консистенцію тіста. Воно виходить одноріднішим, без зайвих грудок, і з ним простіше працювати.

