В последние годы все чаще выбирают куличи "панетонового" типа – легкие, волокнистые, с современной подачей. В то же время традиционная пасха, которую хорошо знают во многих семьях, часто остается в стороне, хотя именно она для многих и является настоящим вкусом праздника. Иногда стоит вспомнить классический вариант и приготовить пасху по рецепту непревзойденной пани Стефы.

Как испечь классический кулич от пани Стефы?

Время: 2 часа

Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм муки;

– 400 – 450 граммов теплого молока;

– 100 граммов дрожжей;

– 10 желтков;

– 250 граммов сливочного масла;

– 250 – 300 граммов сахара;

– 200 граммов изюма;

– 100 граммов цукатов;

– 1/2 чайной ложечки соли;

– цедра и ванильный сахар.

Невероятные куличи / Фото Пани Стефы

Приготовление:

Муку просейте и ненадолго оставьте в теплом месте. Дрожжи раскрошите, добавьте теплое молоко, немного муки и несколько ложек сахара. Оставьте на 15 – 20 минут, чтобы масса начала бродить. Желтки разотрите с сахаром, цедрой и ванильным сахаром до пышной пены. К дрожжевой основе добавьте просеянную муку и соль, перемешайте, затем введите желтковую массу и хорошо вымесите. После этого влейте топленое сливочное масло и снова тщательно вымесите, чтобы тесто стало гладким и блестящим. Аккуратно добавьте изюм с цукатами, перемешайте и оставьте тесто в теплом месте, чтобы оно подросло. Когда тесто увеличится в объеме, обомните его, разложите в формы, заполняя их на треть высоты, и снова оставьте подходить. Духовку разогрейте до 200 градусов, выпекайте кулич 15 минут, затем уменьшите температуру до 175 градусов и готовьте еще 45 минут. Вынимайте кулич из формы только после остывания.

Нужно ли для пасхи просеивать муку?

Муку стоит просеивать для того, чтобы улучшить текстуру теста, пишет Shuba. Во время этого простого шага она насыщается воздухом, становится легче и более рыхлым. Оно также помогает избавиться от комочков и случайных примесей, особенно если мука уже какое-то время стояла в открытой пачке.

После просеивания ее значительно легче равномерно смешать с другими сухими ингредиентами – разрыхлителем, какао, содой или специями. Все это потом лучше распределяется в тесте и не собирается отдельными плотными участками. Такая мука быстрее и ровнее сочетается с жидкими составляющими, а это непосредственно влияет на консистенцию теста. Оно получается более однородным, без лишних комков, и с ним проще работать.

