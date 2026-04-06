Саме це поєднання багато років і створює той знайомий великодній настрій, який важко сплутати з будь-яким іншим святом. У кожній родині акценти різні, але ці страви мають бути точно.
Як зварити ідеальний холодець?
- Час: 6 годин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 домашній півник;
– 2 качині ніжки;
– 500 грамів курячих лапок;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 1 пучок трав;
– лавровий лист;
– чорний перець горошком;
– часник;
– 3–4 літри води;
– сіль до смаку;
– білий хрін або гірчиця до смаку.
Приготування:
- У каструлю викладіть домашнього півника, курячі лапки та качині ніжки.
- Додайте цілу цибулину, морквину, пучок трав, лавровий лист і чорний перець горошком. Усе залийте фільтрованою водою й посоліть до смаку.
- Під час варіння обов’язково знімайте піну, щоб бульйон залишався прозорим.
- Приблизно через 3 – 4 години дістаньте з каструлі зварене м’ясо й розберіть його на волокна, ретельно відділяючи від кісток, шкіри та хрящів.
- Потім акуратно розкладіть м’ясо у глибокі тарілки або форми, а за бажанням прикрасьте гілочкою розмарину. Після цього поверніться до бульйону: щедро додайте тертий часник, залиште настоятися приблизно на 5 хвилин, а тоді процідіть через сито або рушник, щоб прибрати все зайве.
- Підготовлене м’ясо залийте гарячим бульйоном і поставте в холодильник стабілізуватися приблизно на 3 години.
- Подавайте холодець із білим хроном або гірчицею.
Як спекти фаршировану буженину?
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма свинячого ошийка;
– 300 грамів свіжої цибулі;
– 2 гострі перці;
– 5 зубчиків часнику;
– 2 пачки приправи "До м’яса";
– 100 грамів води;
– кулінарна нитка;
– рукав для запікання.
Приготування:
- Свинячий ошийок зачистьте, тобто підрівняйте так, щоб шматок був рівномірним і акуратним.
- У результаті має вийти приблизно 1,7 кілограма рівного шматка та близько 800 грамів обрізків.
- Великим ножем розпластайте основний шматок м’яса: зробіть надріз товщиною приблизно 1,5 сантиметра й розгорніть його в один однорідний пласт.
- Після цього за потреби злегка та обережно підбийте м’ясо кухонним молотком, щоб вирівняти. На підготовлений пласт висипте 1 пачку приправи "До м’яса" й згорніть його рулетом, щоб воно трохи промаринувалося.
- Тим часом цибулю злегка підсмажте до прозорості.
- Обрізки м’яса пропустіть через м’ясорубку, додайте до них підсмажену цибулю, свіжий часник і гострий перець без насіння.
- Влийте приблизно 100 грамів води, всипте ще 1 пачку приправи "До м’яса" й добре все перемішайте. Потім розгорніть пласт м’яса, рівномірно розподіліть по ньому підготовлений фарш, згорніть усе в рулет, щільно перев’яжіть кулінарною ниткою й покладіть у рукав для запікання.
- Готуйте рулет у духовці 2,5 години: перші 30 хвилин випікайте за температури 175 градусів, потім зменште температуру до 140 градусів і готуйте ще 2 години.
- Після цього розріжте рукав, підвищте температуру до 200 градусів, змастіть рулет жиром, який виділився під час запікання, і підрум’яньте ще приблизно 15 хвилин.
- Готовий рулет залиште застигати просто в рукаві – тоді й у холодному вигляді він буде соковитим і смачним.
- За потреби можете взяти окремо 1,7 кілограма ошийка та 800 грамів іншої частини, наприклад лопатки. Якщо шматок буде меншим, приготується він швидше.
Як приготувати пляцок "Тирамісу"?
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 10 яєць;
– 300 грамів цукру;
– 350 грамів борошна;
– 18 грамів розпушувача;
– 100 мілілітрів олії;
– 500 мілілітрів вершків жирністю 33 %;
– 250 грамів маскарпоне;
– 80 грамів цукрової пудри;
– охолоджена кава;
– какао.
Приготування:
- Білки збийте з цукром до стійких піків, після цього по одному додавайте жовтки й продовжуйте збивати вже на низьких обертах.
- Борошно просійте разом із розпушувачем і обережно вмішайте лопаткою рухами знизу догори. Наприкінці влийте олію, ще раз акуратно перемішайте масу та поділіть її на 4 рівні частини.
- Коржі випікайте за температури 180 градусів 10 – 15 хвилин. Для крему збийте холодні вершки з цукровою пудрою та маскарпоне.
- Кожен корж просочіть охолодженою кавою, потім викладіть крем, а останній корж зверху посипте какао.
