Якщо ви кожного року переживаєте, щоб великодня випічка вийшла ідеальною – спробуйте скористатися цим простим рецептом. Він позбавляє багатьох турбот, але водночас дарує чудовий результат, розповідає портал Clutch.

Як приготувати паску без замішування?

Час : 2 години

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм борошна;

– 380 мілілітрів теплого молока;

– 1 пакетик сухих дріжджів;

– 5 – 6 яєць;

– 300 грамів вершкового масла;

– 300 грамів цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– цедра половини лимона;

– 100 грамів ізюму;

– дрібка ванілі;

глазур:

– 150 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Пухка паска без зусиль / Фото "Хочу"

Приготування:

Злегка підігрійте молоко до кімнатної температури та повністю розчиніть у ньому дріжджі. Всипте частину просіяного борошна, ретельно перемішайте, накрийте рушником і залиште в теплому місці приблизно на годину. Паралельно залийте родзинки окропом на 30 хвилин, щоб вони стали м'якими. Розтопіть вершкове масло та дайте йому трохи охолонути. Відокремте білки від жовтків (два білки відразу відкладіть у холодильник, вони знадобляться для глазурі). Решту білків збийте до пишної повітряної піни, а жовтки змішайте з цукром до повного розчинення кристалів та однорідності. З’єднайте опару, що піднялася, із яєчною масою, розтопленим маслом та залишками борошна. Додайте сіль, ваніль та лимонну цедру для аромату. Рівномірно вимісіть тісто і залиште його відпочивати ще на 30 хвилин. Після цього вмішайте в масу підготовлені родзинки. Розлийте готове тісто у паперові форми, заповнюючи їх лише на третину об'єму. Зачекайте ще 30 хвилин, поки тісто підніметься у формах. Відправляйте випікатися в розігріту духовку при 180 градусах приблизно на годину. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою Для глазурі збийте охолоджені білки до стійких піків, поступово всипаючи цукрову пудру. Наприкінці влийте трохи лимонного соку для блиску. Нанесіть отриману масу на повністю остиглі паски та прикрасьте кондитерською посипкою.

Пасхальні символи в кошику

Яку б паску ви не готували, важливо правильно зібрати великодній кошик. Зробити це нескладно, якщо трішки заглибитися у символи свята, розповідає портал "Вже-вже".

Сам великодній кошик – це символ Воскресіння та святкової трапези, де кожен продукт має глибоке символічне значення. Паска символізує воскресіння та життя, а яйця – нове життя. Масло – це жертовність, мʼясо – достаток, у хроні – сила, а сіль – чистота. Також важливо прикрасити кошик зеленню та накрити рушником – це ще один символ достатку.

