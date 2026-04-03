Якщо ви кожного року переживаєте, щоб великодня випічка вийшла ідеальною – спробуйте скористатися цим простим рецептом. Він позбавляє багатьох турбот, але водночас дарує чудовий результат, розповідає портал Clutch.
Як приготувати паску без замішування?
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм борошна;
– 380 мілілітрів теплого молока;
– 1 пакетик сухих дріжджів;
– 5 – 6 яєць;
– 300 грамів вершкового масла;
– 300 грамів цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– цедра половини лимона;
– 100 грамів ізюму;
– дрібка ванілі;
глазур:
– 150 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Пухка паска без зусиль / Фото "Хочу"
Приготування:
- Злегка підігрійте молоко до кімнатної температури та повністю розчиніть у ньому дріжджі. Всипте частину просіяного борошна, ретельно перемішайте, накрийте рушником і залиште в теплому місці приблизно на годину.
- Паралельно залийте родзинки окропом на 30 хвилин, щоб вони стали м'якими.
- Розтопіть вершкове масло та дайте йому трохи охолонути.
- Відокремте білки від жовтків (два білки відразу відкладіть у холодильник, вони знадобляться для глазурі). Решту білків збийте до пишної повітряної піни, а жовтки змішайте з цукром до повного розчинення кристалів та однорідності.
- З’єднайте опару, що піднялася, із яєчною масою, розтопленим маслом та залишками борошна. Додайте сіль, ваніль та лимонну цедру для аромату.
- Рівномірно вимісіть тісто і залиште його відпочивати ще на 30 хвилин. Після цього вмішайте в масу підготовлені родзинки.
- Розлийте готове тісто у паперові форми, заповнюючи їх лише на третину об'єму. Зачекайте ще 30 хвилин, поки тісто підніметься у формах.
- Відправляйте випікатися в розігріту духовку при 180 градусах приблизно на годину. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою
- Для глазурі збийте охолоджені білки до стійких піків, поступово всипаючи цукрову пудру. Наприкінці влийте трохи лимонного соку для блиску.
- Нанесіть отриману масу на повністю остиглі паски та прикрасьте кондитерською посипкою.
Пасхальні символи в кошику
Яку б паску ви не готували, важливо правильно зібрати великодній кошик. Зробити це нескладно, якщо трішки заглибитися у символи свята, розповідає портал "Вже-вже".
Сам великодній кошик – це символ Воскресіння та святкової трапези, де кожен продукт має глибоке символічне значення. Паска символізує воскресіння та життя, а яйця – нове життя. Масло – це жертовність, мʼясо – достаток, у хроні – сила, а сіль – чистота. Також важливо прикрасити кошик зеленню та накрити рушником – це ще один символ достатку.
