Именно это сочетание много лет и создает то знакомое пасхальное настроение, которое трудно спутать с любым другим праздником. В каждой семье акценты разные, но эти блюда должны быть точно.
К теме Что приготовить на Пасху – рецепты блюд из мяса, холодца и праздничной выпечки
Как сварить идеальный холодец?
- Время: 6 часов
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 домашний петушок;
– 2 утиные ножки;
– 500 граммов куриных лапок;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 1 пучок трав;
– лавровый лист;
– черный перец горошком;
– чеснок;
– 3–4 литра воды;
– соль по вкусу;
– белый хрен или горчица по вкусу.
Холодец, который сделает стол идеальным: видео
Приготовление:
- В кастрюлю выложите домашнего петушка, куриные лапки и утиные ножки.
- Добавьте целую луковицу, морковку, пучок трав, лавровый лист и черный перец горошком. Все залейте фильтрованной водой и посолите по вкусу.
- Во время варки обязательно снимайте пену, чтобы бульон оставался прозрачным.
- Примерно через 3 – 4 часа достаньте из кастрюли сваренное мясо и разберите его на волокна, тщательно отделяя от костей, кожи и хрящей.
- Затем аккуратно разложите мясо в глубокие тарелки или формы, а по желанию украсьте веточкой розмарина. После этого вернитесь к бульону: щедро добавьте тертый чеснок, оставьте настояться примерно на 5 минут, а тогда процедите через сито или полотенце, чтобы убрать все лишнее.
- Подготовленное мясо залейте горячим бульоном и поставьте в холодильник стабилизироваться примерно на 3 часа.
- Подавайте холодец с белым хреном или горчицей.
Как испечь фаршированную буженину?
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма свиного ошейка;
– 300 граммов свежего лука;
– 2 острых перца;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 пачки приправы "К мясу";
– 100 граммов воды;
– кулинарная нить;
– рукав для запекания.
Это мясо должно быть на вашем столе: видео
Приготовление:
- Свиной ошеек зачистите, то есть подровняйте так, чтобы кусок был равномерным и аккуратным.
- В результате должно получиться примерно 1,7 килограмма ровного куска и около 800 граммов обрезков.
- Большим ножом распластайте основной кусок мяса: сделайте надрез толщиной примерно 1,5 сантиметра и разверните его в один однородный пласт.
- После этого при необходимости слегка и осторожно подбейте мясо кухонным молотком, чтобы выровнять. На подготовленный пласт высыпьте 1 пачку приправы "К мясу" и сверните его рулетом, чтобы оно немного промариновалось.
- Тем временем лук слегка поджарьте до прозрачности.
- Обрезки мяса пропустите через мясорубку, добавьте к ним поджаренный лук, свежий чеснок и острый перец без семян.
- Влейте примерно 100 граммов воды, всыпьте еще 1 пачку приправы "К мясу" и хорошо все перемешайте. Затем разверните пласт мяса, равномерно распределите по нему подготовленный фарш, сверните все в рулет, плотно перевяжите кулинарной нитью и положите в рукав для запекания.
- Готовьте рулет в духовке 2,5 часа: первые 30 минут выпекайте при температуре 175 градусов, затем уменьшите температуру до 140 градусов и готовьте еще 2 часа.
- После этого разрежьте рукав, повысьте температуру до 200 градусов, смажьте рулет жиром, который выделился во время запекания, и подрумяньте еще примерно 15 минут.
- Готовый рулет оставьте застывать прямо в рукаве – тогда и в холодном виде он будет сочным и вкусным.
- При необходимости можете взять отдельно 1,7 килограмма ошейка и 800 граммов другой части, например лопатки. Если кусок будет меньше, приготовится он быстрее.
Как приготовить пирог "Тирамису"?
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 10 яиц;
– 300 граммов сахара;
– 350 граммов муки;
– 18 граммов разрыхлителя;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 500 миллилитров сливок жирностью 33%;
– 250 граммов маскарпоне;
– 80 граммов сахарной пудры;
– охлажденный кофе;
– какао.
Десерт, который гости не забудут: видео
Приготовление:
- Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, после этого по одному добавляйте желтки и продолжайте взбивать уже на низких оборотах.
- Муку просейте вместе с разрыхлителем и осторожно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх. В конце влейте масло, еще раз аккуратно перемешайте массу и поделите ее на 4 равные части.
- Коржи выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 15 минут. Для крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и маскарпоне.
- Каждый корж пропитайте охлажденным кофе, затем выложите крем, а последний корж сверху посыпьте какао.
Какие рецепты стоит сохранить?
Такую пышную пасху сделает не каждая пекарня.
А еще вам пригодится глазурь, для которой нужен всего 1 ингредиент.