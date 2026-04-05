По давней христианской традиции, пасхальную корзину наполняли не произвольно, а теми продуктами, которые имели понятную связь с праздником. Чаще всего в нее клали кулич, яйца, мясные и молочные блюда, пишет "Суспильне". Именно такой набор считался основным и символическим.

Интересно Пикник превратится в праздник: что приготовить на природу за несколько минут

Что должно быть в корзине?

Особое место в корзине всегда отводили пасхе. Украинские хозяйки пытались испечь ее собственноручно, чаще всего в Чистый четверг или в субботу перед Пасхой.

Праздничный хлеб воспринимали не просто как блюдо, а как один из главных знаков Воскресения, поэтому его готовили по древним семейным рецептам и нередко украшали орнаментом из теста.

Фото unsplash

В дохристианские времена Пасху отмечали 25 марта, когда солнце было в зените. Поэтому яйцо в корзине символизирует солнце. Наши предки верили, что мир родился из яйца, и считали, что оно является символом продолжения рода. Яйца в каждом из регионов Украины разрисовывают традиционными орнаментами – закодированными символами. В корзину также клали хрен – символ здоровья,

– отмечает Олег Смоляк, профессор, доктор искусствоведения Тернопольского национального педагогического университета имени В. Гнатюка.

Не менее важной была и мясная часть пасхальной корзины. К празднику заранее готовили колбасу, которую традиционно удили, чтобы на пасхальном столе все было свежее, ароматное и готовое к праздничной трапезе. Рядом с ней клали и другие продукты, которыми семья разговлялась после поста.

Отдельный смысл имели яйца. В народных представлениях они издавна связывались с зарождением жизни, продолжением рода и обновлением. Именно поэтому в разных регионах Украины яйца разрисовывали традиционными орнаментами, в которых хранились древние символы. Вместе с ними в корзину часто клали хрен, который считали знаком здоровья и силы.

Какой должна быть корзина?

Сама корзина тоже имела свою устоявшуюся форму и вид. Ее обычно плели из рогозы или лозы, делали круглой или продолговатой. В Галичине до 1939 года пасхальные корзины в церковь преимущественно несли неженатые мужчины, а впоследствии это стало привычным и для женщин и детей, информирует Сгеԁо.

Сверху корзину накрывали вышитым полотенцем. На нем часто изображали птиц, цветы или кресты. Такое полотенце выполняло не только декоративную роль, но и имело вполне практическое назначение – защищало освященные продукты от дождя или ветра по дороге в церковь. В то же время к наполнению корзины советовали относиться сдержанно.

Не стоило класть туда слишком много еды, а также фрукты, алкогольные напитки или ножи, которые связывали скорее с суевериями, чем с самим содержанием Пасхи. По этой традиции, в корзине должны быть только те продукты, которые действительно соответствуют сути праздника и могут быть уместными для освящения.

