Без борошна та глютену: готуємо фітнес хлібці, які можна їсти без обмежень
- Домашні зернові хлібці без борошна та глютену включають гарбузове, соняшникове, кунжутне насіння та насіння льону.
- Для приготування потрібно 1 година 15 хвилин, а інгредієнти включають вівсянку, насіння та соєвий або теріякі соус.
Домашні зернові хлібці з гарбузом, соняшником, кунжутом та насінням льону – ідеальний варіант для здорового перекусу. Ці хлібці не тільки легко готуються, але й дуже корисні, бо вони без борошна та глютену.
Такі хлібці підійдуть для ресторану, вдома, щоб здивувати рідних, чи дати дітям у школу. Як їх приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського.
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Фітнес хлібці
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 2 дека
Інгредієнти:
– 100 грамів вівсянки;
– 200 грамів насіння льону;
– 75 грамів кунжуту;
– 150 грамів насіння гарбуза;
– 150 грамів насіння соняшника;
– 500 грамів окропу;
– 100 грамів соєвого або теріякі соусу;
– 10 грамів солі.
Як зробити фітнес хлібці: дивіться відео
Приготування:
- Змішайте вівсянку з усім насінням та сіллю. Залийте окропом, накрийте рушником і залиште на 10 – 15 хвилин.
- Додайте соєвий соус. Поки маса ще тепла й рідка – поділіть її на 2 деко, які злегка змащені олією.
- Зверху покладіть силіконізований пергамент, або звичайний, теж змащений олією. Рівномірно й тонко розподіліть масу по пергаменту.
- Відправте в розігріту до 155 градусів духовку на 30 хвилин з конвекцією.
- Через 30 хвилин дістаньте, обережно переверніть, зніміть верхній пергамент – і знову поставте в духовку на 30 хвилин при 140 градусах.
Хлібці готові!
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