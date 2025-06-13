Без борошна та глютену: готуємо фітнес хлібці, які можна їсти без обмежень

Домашні зернові хлібці з гарбузом, соняшником, кунжутом та насінням льону – ідеальний варіант для здорового перекусу. Ці хлібці не тільки легко готуються, але й дуже корисні, бо вони без борошна та глютену.

Такі хлібці підійдуть для ресторану, вдома, щоб здивувати рідних, чи дати дітям у школу. Як їх приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського. Читайте також Ідеальний літній сніданок: healthy-бургер з кабачків і лосося від відомої телеведучої Фітнес хлібці Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 2 дека Інгредієнти:

– 100 грамів вівсянки;

– 200 грамів насіння льону;

– 75 грамів кунжуту;

– 150 грамів насіння гарбуза;

– 150 грамів насіння соняшника;

– 500 грамів окропу;

– 100 грамів соєвого або теріякі соусу;

– 10 грамів солі. Як зробити фітнес хлібці: дивіться відео Приготування: Змішайте вівсянку з усім насінням та сіллю. Залийте окропом, накрийте рушником і залиште на 10 – 15 хвилин.

Додайте соєвий соус. Поки маса ще тепла й рідка – поділіть її на 2 деко, які злегка змащені олією.

Зверху покладіть силіконізований пергамент, або звичайний, теж змащений олією. Рівномірно й тонко розподіліть масу по пергаменту.

Відправте в розігріту до 155 градусів духовку на 30 хвилин з конвекцією.

Через 30 хвилин дістаньте, обережно переверніть, зніміть верхній пергамент – і знову поставте в духовку на 30 хвилин при 140 градусах. Хлібці готові! Теж приготуйте: апельсинові панкейки.