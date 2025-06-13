Такие хлебцы подойдут для ресторана, дома, чтобы удивить родных, или дать детям в школу. Как их приготовить рассказывает 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского.
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Фитнес хлебцы
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 2 противня
Ингредиенты:
– 100 граммов овсянки;
– 200 граммов семян льна;
– 75 граммов кунжута;
– 150 граммов семян тыквы;
– 150 граммов семян подсолнечника;
– 500 граммов кипятка;
– 100 граммов соевого или терияки соуса;
– 10 граммов соли.
Как сделать фитнес хлебцы: смотрите видео
Приготовление:
- Смешайте овсянку со всеми семенами и солью. Залейте кипятком, накройте полотенцем и оставьте на 10 – 15 минут.
- Добавьте соевый соус. Пока масса еще теплая и жидкая – поделите ее на 2 противня, которые слегка смазаны маслом.
- Сверху положите силиконизированный пергамент, или обычный, тоже смазанный маслом. Равномерно и тонко распределите массу по пергаменту.
- Отправьте в разогретую до 155 градусов духовку на 30 минут с конвекцией.
- Через 30 минут достаньте, осторожно переверните, снимите верхний пергамент – и снова поставьте в духовку на 30 минут при 140 градусах.
Хлебцы готовы!
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