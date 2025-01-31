Смакуватиме і тим, хто думав, що не любить: рецепт гарбузової каші

Серед усіх рецептів з гарбузом каші посідають особливе місце. Для незліченної кількості людей ця страва викликає теплі спогади з дитинства.

24 Канал пропонує класику: гарбузову кашу на молоці з додаванням рису. Цю поживну страву називають корисним початком дня, що приваблює тих, хто шукає не лише смаку, але й користі від ранкового прийому їжі.

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Гарбузова каша з рисом на молоці

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 220 грамів гарбуза;

– 150 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів води;

– 50 грамів круглого рису;

– 1 столова ложка цукру;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль – на смак.

Приготування:

Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, наріжте дрібними кубиками.

Перекладіть в каструлю, влийте воду, накрийте кришкою, доведіть до кипіння. Тоді вогонь зменште до мінімального і тушкуйте гарбуз 10 хвилин.

Після того, як гарбуз стане м'яким, влийте молоко, всипте сіль і цукор. Можете за бажанням додати корицю, ваніль або мускатний горіх.

Доведіть до кипіння, потім розсипте рис рівномірно по поверхні, не перемішуючи. Залиште в такому вигляді і варіть до готовності рису приблизно 30 хвилин під закритою кришкою на мінімальному вогні.

Коли каша гарбузова з рисом на молоці буде готова, шматочки гарбуза можете розім'яти ложкою в пюре або залишити так – на ваш розсуд.

Смачного!

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