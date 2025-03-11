Раніше їх готували усі: рецепт легендарних гарячих бутербродів з 90-х

Страви, які пройшли випробування часом, вже ніколи не втрачають актуальності. Простота, бюджетність та неперевершений смак – ось секрет їхньої популярності.

Кілька найпростіших інгредієнтів, які точно є у вас вдома – і радість рідних гарантована. Принаймні, ці бутерброди завжди викликали саме такі емоції, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

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Рецепт гарячих бутербродів з 90-х

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– батон;

– 200 грамів твердого сиру;

– 5 варених яєць;

– 50 грамів зеленої цибулі;

– 120 грамів майонезу.

Приготування:

Сир та яйця дрібно натираємо. Цибулю дрібно нарізаємо. Змішуємо та заправляємо майонезом. Змащуємо нарізаний батон начинкою, викладаємо канапки на застелене пергаментом деко. Випікаємо 10 хвилин при 200 градусах.

Смачного!

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