11 березня, 08:20
Раніше їх готували усі: рецепт легендарних гарячих бутербродів з 90-х
Страви, які пройшли випробування часом, вже ніколи не втрачають актуальності. Простота, бюджетність та неперевершений смак – ось секрет їхньої популярності.
Кілька найпростіших інгредієнтів, які точно є у вас вдома – і радість рідних гарантована. Принаймні, ці бутерброди завжди викликали саме такі емоції, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".
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Рецепт гарячих бутербродів з 90-х
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– батон;
– 200 грамів твердого сиру;
– 5 варених яєць;
– 50 грамів зеленої цибулі;
– 120 грамів майонезу.
Приготування:
- Сир та яйця дрібно натираємо.
- Цибулю дрібно нарізаємо.
- Змішуємо та заправляємо майонезом.
- Змащуємо нарізаний батон начинкою, викладаємо канапки на застелене пергаментом деко.
- Випікаємо 10 хвилин при 200 градусах.
Смачного!
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