Сніданок за хвилини, а наситить на години: рецепт особливих гарячих бутербродів
- Гарячі бутерброди з ситною начинкою можна приготувати за 15 хвилин з багета, яєць, ковбаси, сиру, помідора, зелені та масла.
- Рецепт підходить для 2 порцій і є чудовою ідеєю для швидкого та смачного сніданку.
Гарячі бутерброди – чудова нагода смачно поїсти, не докладаючи багато зусиль. А з ситною начинкою вони дадуть заряд на першу половину дня.
Їх обожнюють дорослі та діти, тому потішити рідних гарячими бутербродами – завжди гарна ідея. Найкраще вони смакують з багетом, але можна використати і тостовий хліб, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookorama.
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Рецепт ситних гарячих бутербродів
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– половинка багета;
– 2 яйця;
– 50 грамів ковбаси;
– 30 грамів сиру;
– половинка помідора;
– зелень до смаку;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Багет розрізати на дві частини та обережно вийняти м’якоть, сформувавши заглиблення у вигляді човника.
Слідкуйте, щоб краї залишались закритими – це не дасть начинці витекти під час приготування.
Усі компоненти для начинки нарізати, змішати між собою і заповнити отриманою сумішшю порожнини в багеті.
Запекти у духовці до розплавлення сиру.
Смачного!
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