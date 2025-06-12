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12 червня, 07:37
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Сніданок за хвилини, а наситить на години: рецепт особливих гарячих бутербродів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Гарячі бутерброди з ситною начинкою можна приготувати за 15 хвилин з багета, яєць, ковбаси, сиру, помідора, зелені та масла.
  • Рецепт підходить для 2 порцій і є чудовою ідеєю для швидкого та смачного сніданку.

Гарячі бутерброди – чудова нагода смачно поїсти, не докладаючи багато зусиль. А з ситною начинкою вони дадуть заряд на першу половину дня.

Їх обожнюють дорослі та діти, тому потішити рідних гарячими бутербродами – завжди гарна ідея. Найкраще вони смакують з багетом, але можна використати і тостовий хліб, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookorama.

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Рецепт ситних гарячих бутербродів 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– половинка багета;
– 2 яйця;
– 50 грамів ковбаси;
– 30 грамів сиру;
– половинка помідора;
– зелень до смаку;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Багет розрізати на дві частини та обережно вийняти м’якоть, сформувавши заглиблення у вигляді човника.

  2. Слідкуйте, щоб краї залишались закритими – це не дасть начинці витекти під час приготування.

  3. Усі компоненти для начинки нарізати, змішати між собою і заповнити отриманою сумішшю порожнини в багеті.

  4. Запекти у духовці до розплавлення сиру. 

Смачного!

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