Відчути насолоду на смак: як приготувати справжній гарячий шоколад, а не какао

Відійшовши від звичного розчинного какао з порошку, гурмани наново відкривають для себе мистецтво справжнього гарячого шоколаду. Цей напій характеризується густою, насиченою консистенцією та оксамитовою текстурою.

Прохолодного вечора цей напій стане ідеальним вибором для зігрівання. Рецептом справжнього гарячого шоколаду ділиться 24 Канал з посиланням на ProstoWay. Читайте також Конвертики кохання: поштове печиво до Дня Валентина, яке розтопить серце будь-кого Як приготувати справжній гарячий шоколад Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 100 грамів темного шоколаду (не менше 70% какао);

– 250 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів вершків 20%;

– 1 – 2 чайні ложки цукру або меду;

– дрібка солі;

– 1/2 чайні ложки ванільного екстракту. Приготування: Поламайте шоколад і розтопіть на водяній бані або ж в сотейнику на слабкому вогні.

Влийте молоко та вершки, постійно помішуючи.

Додайте сіль і ваніль для посилення смаку. Перемішайте.

Вимкніть вогонь і залиште напій на 5 хвилин настоюватися. Подавайте гарячим зі збитими вершками або щіпкою кориці. Смачного! Ідеальне доповнення: шоколадний торт з печива, який не треба випікати.