Прохолодного вечора цей напій стане ідеальним вибором для зігрівання. Рецептом справжнього гарячого шоколаду ділиться 24 Канал з посиланням на ProstoWay.
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Як приготувати справжній гарячий шоколад
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів темного шоколаду (не менше 70% какао);
– 250 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів вершків 20%;
– 1 – 2 чайні ложки цукру або меду;
– дрібка солі;
– 1/2 чайні ложки ванільного екстракту.
Приготування:
- Поламайте шоколад і розтопіть на водяній бані або ж в сотейнику на слабкому вогні.
- Влийте молоко та вершки, постійно помішуючи.
- Додайте сіль і ваніль для посилення смаку. Перемішайте.
- Вимкніть вогонь і залиште напій на 5 хвилин настоюватися. Подавайте гарячим зі збитими вершками або щіпкою кориці.
Смачного!
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