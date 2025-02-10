Прохолодного вечора цей напій стане ідеальним вибором для зігрівання. Рецептом справжнього гарячого шоколаду ділиться 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Як приготувати справжній гарячий шоколад

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів темного шоколаду (не менше 70% какао);

– 250 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів вершків 20%;

– 1 – 2 чайні ложки цукру або меду;

– дрібка солі;

– 1/2 чайні ложки ванільного екстракту.

Приготування:

Поламайте шоколад і розтопіть на водяній бані або ж в сотейнику на слабкому вогні.

Влийте молоко та вершки, постійно помішуючи.

Додайте сіль і ваніль для посилення смаку. Перемішайте.

Вимкніть вогонь і залиште напій на 5 хвилин настоюватися. Подавайте гарячим зі збитими вершками або щіпкою кориці.

Смачного!

Ідеальне доповнення: шоколадний торт з печива, який не треба випікати.