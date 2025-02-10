Прохладным вечером этот напиток станет идеальным выбором для согревания. Рецептом настоящего горячего шоколада делится 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.

Читайте также Конвертики любви: почтовое печенье ко Дню Валентина, которое растопит сердце любого

Как приготовить настоящий горячий шоколад

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов темного шоколада (не менее 70% какао);

– 250 миллилитров молока;

– 50 миллилитров сливок 20%;

– 1 – 2 чайные ложки сахара или меда;

– щепотка соли;

– 1/2 чайные ложки ванильного экстракта.

Приготовление:

Поломайте шоколад и растопите на водяной бане или в сотейнике на слабом огне.

Влейте молоко и сливки, постоянно помешивая.

Добавьте соль и ваниль для усиления вкуса. Перемешайте.

Выключите огонь и оставьте напиток на 5 минут настаиваться. Подавайте горячим со взбитыми сливками или щепоткой корицы.

Приятного аппетита!

Идеальное дополнение: шоколадный торт из печенья, который не надо выпекать.