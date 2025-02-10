Прохладным вечером этот напиток станет идеальным выбором для согревания. Рецептом настоящего горячего шоколада делится 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.
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Как приготовить настоящий горячий шоколад
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов темного шоколада (не менее 70% какао);
– 250 миллилитров молока;
– 50 миллилитров сливок 20%;
– 1 – 2 чайные ложки сахара или меда;
– щепотка соли;
– 1/2 чайные ложки ванильного экстракта.
Приготовление:
- Поломайте шоколад и растопите на водяной бане или в сотейнике на слабом огне.
- Влейте молоко и сливки, постоянно помешивая.
- Добавьте соль и ваниль для усиления вкуса. Перемешайте.
- Выключите огонь и оставьте напиток на 5 минут настаиваться. Подавайте горячим со взбитыми сливками или щепоткой корицы.
Приятного аппетита!
Идеальное дополнение: шоколадный торт из печенья, который не надо выпекать.