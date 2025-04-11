11 квітня, 14:21
Готується скоро, тримає форму і не обсипається: повітряна глазур на паску
З наближенням Великодня з'являється новий тренд у декоруванні пасок – глазур з маршмелоу. Вона зберігає форму і текстуру протягом тривалого часу, не прилипає і не кришиться.
Одним словом – ідеальний вибір для прикрашання ваших пасок. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на @Nom_nom950.
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Глазур для паски з маршмелоу
- Час: 5 хвилин
- Порції: 5 – 6 середніх пасок
Інгредієнти:
– 200 грамів маршмелоу;
– 2 столові ложки лимонного соку.
Приготування:
- Додайте у маршмелоу лимонний сік і поставте у мікрохвильову піч.
- Прогрійте масу тричі по 20 секунд, щоразу ретельно перемішуючи.
- Після кожного підігріву зефірки починають танути, а маса поступово стає однорідною.
- У результаті ви отримаєте густу, блискучу помадку, готову до нанесення.
- Наносьте глазур найзручніше, обережно зануривши верхівку паски в масу та злегка прокрутивши її. Прикраси додавайте відразу після нанесення.
Готово!
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