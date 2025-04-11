Готується скоро, тримає форму і не обсипається: повітряна глазур на паску

З наближенням Великодня з'являється новий тренд у декоруванні пасок – глазур з маршмелоу. Вона зберігає форму і текстуру протягом тривалого часу, не прилипає і не кришиться.

Одним словом – ідеальний вибір для прикрашання ваших пасок. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на @Nom_nom950. Читайте також Не лише з желатину та білків: рецепт смачної глазурі на паску, що перевершить всі попередні Глазур для паски з маршмелоу Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 5 – 6 середніх пасок Інгредієнти:

– 200 грамів маршмелоу;

– 2 столові ложки лимонного соку. Приготування: Додайте у маршмелоу лимонний сік і поставте у мікрохвильову піч.

Прогрійте масу тричі по 20 секунд, щоразу ретельно перемішуючи.

Після кожного підігріву зефірки починають танути, а маса поступово стає однорідною.

У результаті ви отримаєте густу, блискучу помадку, готову до нанесення.

Наносьте глазур найзручніше, обережно зануривши верхівку паски в масу та злегка прокрутивши її. Прикраси додавайте відразу після нанесення. Готово! Теж актуально: глазур на паску, що не липне.