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11 квітня, 22:30
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З ним завжди все виходить легко та смачно: елементарна глазур на паску від Ектора

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Рецепти від Ектора – це завжди весела подорож у світ кулінарії. Тим паче, що потрібно зовсім трішки часу та зусиль, щоб також відчути себе шефом.

Лише два інгредієнти – і солодка глазур на паску готова. Вона точно не буде кришитися, а її естетичний вигляд та смак – на найвищому рівні. А інакше не буває, коли до справи береться Ектор, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм знаменитого кулінара. 

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Рецепт простої глазурі на паску від Ектора 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти
– 130 грамів згущеного молока;
– 60 грамів сухого молока.

Приготування:

  1. Сухе молоко просіюємо. 
  2. Додаємо до згущеного молока. 
  3. Замішуємо глазур.
  4. Покриваємо паску та прикрашаємо на свій смак. 

Смачного!

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