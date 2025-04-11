Всего два ингредиента – и сладкая глазурь на пасху готова. Она точно не будет крошиться, а ее эстетический вид и вкус – на самом высоком уровне. А иначе не бывает, когда к делу берется Эктор, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм знаменитого кулинара.

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Рецепт простой глазури на пасху от Эктора

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 130 граммов сгущенного молока;

– 60 граммов сухого молока.

Приготовление:

Сухое молоко просеиваем. Добавляем к сгущенному молоку. Замешиваем глазурь. Покрываем кулич и украшаем по своему вкусу.

Приятного аппетита!

Обязательный на пасхальном столе: шедевральный соус к яйцам.