Всего два ингредиента – и сладкая глазурь на пасху готова. Она точно не будет крошиться, а ее эстетический вид и вкус – на самом высоком уровне. А иначе не бывает, когда к делу берется Эктор, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм знаменитого кулинара.
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Рецепт простой глазури на пасху от Эктора
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 130 граммов сгущенного молока;
– 60 граммов сухого молока.
Приготовление:
- Сухое молоко просеиваем.
- Добавляем к сгущенному молоку.
- Замешиваем глазурь.
- Покрываем кулич и украшаем по своему вкусу.
Приятного аппетита!
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