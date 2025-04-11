Лише два інгредієнти – і солодка глазур на паску готова. Вона точно не буде кришитися, а її естетичний вигляд та смак – на найвищому рівні. А інакше не буває, коли до справи береться Ектор, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм знаменитого кулінара.

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Рецепт простої глазурі на паску від Ектора

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 130 грамів згущеного молока;

– 60 грамів сухого молока.

Приготування:

Сухе молоко просіюємо. Додаємо до згущеного молока. Замішуємо глазур. Покриваємо паску та прикрашаємо на свій смак.

Смачного!

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