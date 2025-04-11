Лише два інгредієнти – і солодка глазур на паску готова. Вона точно не буде кришитися, а її естетичний вигляд та смак – на найвищому рівні. А інакше не буває, коли до справи береться Ектор, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм знаменитого кулінара.
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Рецепт простої глазурі на паску від Ектора
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 130 грамів згущеного молока;
– 60 грамів сухого молока.
Приготування:
- Сухе молоко просіюємо.
- Додаємо до згущеного молока.
- Замішуємо глазур.
- Покриваємо паску та прикрашаємо на свій смак.
Смачного!
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