Ніжна, не кришиться й ідеально допонює паску: готуємо довершену глазур

Від смаку та якості глазурі залежить, яке враження буде від паски. До цього процесу потрібно підійти максимально відповідально, інакше всі попередні старання будуть марними.

Усі господині радять покривати паску глазур'ю лише після того, як випічка повністю охолоне, а дехто і взагалі робить це на наступний день. А що стосується вибору глазурі, то 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з інстаграму суперфіналістки 13 сезону "МастерШеф" Альони Московченко. Читайте також На будь-який смак та вподобання: 3 легкі рецепти глазурі на паску Рецепт глазурі на паску Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– 125 грамів цукру;

– 50 мілілітрів води;

– 5 грамів желатину;

– 25 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 50 грамів цукрової пудри. Приготування: Цукор і воду змішуємо у каструлі. Нагрівамо до розчинення цукру. Окремо заливаємо желатин водою і чекаємо, поки він набухне. Гарячий сироп вливаємо у желатин і добре перемішуємо. Залишаємо масу охолонути, щоб до неї можна було доторкнутися. Переливаємо масу в чашу міксера, додаємо лимонний сік та збиваємо, поки вона не збільшиться в об'ємі. Наприкінці додаємо цукрову пудру. За бажанням можна додати барвник. Смачного! Ви забудете про котлети: рецепт оригінальних "стейків" з капусти.