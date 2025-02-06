Поки не повернулося тепло: рецепт глінтвейну від Ярославського – смачно і зігріває

Глінтвейн – один з найпопулярніших зимових напоїв. А за рецептом відомого шефа він смакуватиме як ніколи!

Гарячий глінтвейн – найкращий спосіб відчути зимовий настрій, який не зіпсує навіть негода. У цьому переконаний відомий шеф Володимир Ярославський, інформує 24 Канал. Рецептом ароматного зимового напою він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт глінтвейну від Ярославського

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 пляшка сухого вина;

– 3 столові ложки меду;

– 0,5 зеленого яблука;

– 1 апельсин;

– 1/3 лимона;

– трохи імбиру;

– 2 – 3 палички кориці;

– 2 зірочки бадьяну;

– 3 – 4 гвоздики.

Приготування:

Наливаємо в емальовану або стальну каструлю вино. Додаємо мед, спеції, половину апельсина та яблука, нарізані скибочками. Вичавлюємо сік з другої половини апельсина, додаємо трохи лимону або його цедру та нарізаний скибочками імбир. Доводимо суміш на середньому вогні до температури 60 – 70 градусів, щоб вона стала гарячою, потім вимикаємо вогонь. Накриваємо каструлю кришкою та залишаємо настоятися ще 5 – 10 хвилин.

Підказки:

вино може бути білим або червоним, але обов'язково сухим;

якщо немає меду, можна використати цукор;

спеції можна підбирати до смаку, але цілі;

не доводьте напій до кипіння.

Смачного!

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