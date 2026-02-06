Гливи хвалять більше за мʼясо: що це за гриби та як їх готувати

Гриби гливи – це один з "козирів" досвідчених господинь. Якщо їх правильно приготувати, то відрізнити від мʼяса просто неможливо!

Гливи дають можливість отримати смачну та ситну страву, практично не витрачаючи зусиль та з ощадливістю до бюджету. Що потрібно знати про ці гриби та як їх готувати – розповідає портал Przepisy.

Чи потрібно відварювати гриби гливи?

Гливи належать до тих небагатьох видів грибів, які не потребують обов'язкового відварювання перед смаженням або запіканням. Ба більше, у деяких випадках варіння може зробити їх гумовими.

Варити гливи потрібно лише в тому випадку, якщо ви хочете їх додавати в салат. Якщо ж мова йде про заморозку, то достатньо занурити їх в окріп на 2 – 3 хвилини.

А от перед смаженням варити гливи буде зайвим.

Скільки варити гливи?

Спершу варто промити гливи під проточною водою. Після цього покласти у чисту воду та поставити каструлю на вогонь.

Для глив буде цілком достатньо 15 – 20 хвилин після закипання. Це зробить їх безпечними та придатними для вживання у вареному вигляді.

Як приготувати гливи у сметані?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма грибів;

– 2 цибулини;

– 250– 300 грамів сметани;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Ретельно помийте гливи та подрібніть на зручні шматочки. На розігрітій сковорідці запасируйте нарізану довільним способом цибулю до золотистого стану. Додайте до неї гриби та продовжуйте готувати, поки вся виділена рідина повністю не випарується. Після цього влийте сметану, приправте страву сіллю та перцем і тушкуйте на невеликому вогні ще близько 20 хвилин.

Як приготувати гливи в клярі?

А ця варіація приготування глив може замінити вам звичні відбивні. Пропонуємо додати будням оригінальності з рецептом порталу Cookpad.

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів глив;

– сіль до смаку;

– 100 мілілітрів олії.

кляр:

– 1 яйце;

– 140 грамів борошна;

– 150 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка куркуми;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Промийте гливи та ретельно витріть їх від вологи. Великі гриби розділіть на капелюшки, а дрібні можна готувати цілими. Щоб структура була ніжнішою, злегка відбийте їх через пергамент, після чого посипте сіллю. Для приготування кляру змішайте в глибокій мисці яйце, трохи молока, сметану та борошно. Додайте сіль, перець і дрібку куркуми для апетитного кольору, вимішуючи масу до зникнення грудочок. Вмочайте кожен шматочок у цю суміш і викладайте на добре розігріту сковорідку з олією. Смажте під кришкою на помірному вогні по кілька хвилин з кожного боку, поки не з'явиться рум'яна скоринка.

Що смачного приготувати?