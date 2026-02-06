Гливи хвалять більше за мʼясо: що це за гриби та як їх готувати
- Гливи не потребують обов'язкового відварювання перед смаженням або запіканням, варити їх варто лише для салатів.
- Перед заморожуванням гливи достатньо занурити в окріп на 2 – 3 хвилини.
Гриби гливи – це один з "козирів" досвідчених господинь. Якщо їх правильно приготувати, то відрізнити від мʼяса просто неможливо!
Гливи дають можливість отримати смачну та ситну страву, практично не витрачаючи зусиль та з ощадливістю до бюджету. Що потрібно знати про ці гриби та як їх готувати – розповідає портал Przepisy.
Чи потрібно відварювати гриби гливи?
Гливи належать до тих небагатьох видів грибів, які не потребують обов'язкового відварювання перед смаженням або запіканням. Ба більше, у деяких випадках варіння може зробити їх гумовими.
Варити гливи потрібно лише в тому випадку, якщо ви хочете їх додавати в салат. Якщо ж мова йде про заморозку, то достатньо занурити їх в окріп на 2 – 3 хвилини.
А от перед смаженням варити гливи буде зайвим.
Скільки варити гливи?
Спершу варто промити гливи під проточною водою. Після цього покласти у чисту воду та поставити каструлю на вогонь.
Для глив буде цілком достатньо 15 – 20 хвилин після закипання. Це зробить їх безпечними та придатними для вживання у вареному вигляді.
Як приготувати гливи у сметані?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма грибів;
– 2 цибулини;
– 250– 300 грамів сметани;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Ретельно помийте гливи та подрібніть на зручні шматочки.
- На розігрітій сковорідці запасируйте нарізану довільним способом цибулю до золотистого стану.
- Додайте до неї гриби та продовжуйте готувати, поки вся виділена рідина повністю не випарується.
- Після цього влийте сметану, приправте страву сіллю та перцем і тушкуйте на невеликому вогні ще близько 20 хвилин.
Як приготувати гливи в клярі?
А ця варіація приготування глив може замінити вам звичні відбивні. Пропонуємо додати будням оригінальності з рецептом порталу Cookpad.
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів глив;
– сіль до смаку;
– 100 мілілітрів олії.
кляр:
– 1 яйце;
– 140 грамів борошна;
– 150 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка куркуми;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Промийте гливи та ретельно витріть їх від вологи. Великі гриби розділіть на капелюшки, а дрібні можна готувати цілими.
- Щоб структура була ніжнішою, злегка відбийте їх через пергамент, після чого посипте сіллю.
- Для приготування кляру змішайте в глибокій мисці яйце, трохи молока, сметану та борошно.
- Додайте сіль, перець і дрібку куркуми для апетитного кольору, вимішуючи масу до зникнення грудочок.
- Вмочайте кожен шматочок у цю суміш і викладайте на добре розігріту сковорідку з олією.
- Смажте під кришкою на помірному вогні по кілька хвилин з кожного боку, поки не з'явиться рум'яна скоринка.
