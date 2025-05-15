Навряд чи хтось відмовить собі у задоволенні посмакувати улюбленими голубцями. А з цим рецептом ви зможете робити це ще частіше.

Голубці – це не просто одна з улюблених страв українців, а частина нематеріальної культурної спадщини України. 24 Канал пропонує приготувати цю чудову страву з оригінальною начинкою за рецептом відомого шефа Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі. Читайте також Таких ви ще точно не їли: деруни на хлібі – готуй хоч кожного дня Голубці з булгуром Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 капустина;

– 200 грамів цибулі;

– 200 грамів моркви;

– 500 грамів свинини;

– 350 грамів вареного булгуру;

– 400 грамів томатів пелаті;

– 70 грамів сметани;

– сіль, духмяний і чорний перець, копчена паприка. Приготування: Булгур злегка обсмажте на олії, залийте гарячою водою, посоліть і варіть на мінімальному вогні приблизно 10 хвилин. Потім залиште під кришкою ще на 10 – 15 хвилин. Моркву та цибулю наріжте соломкою, підсмажте — більшу частину додайте до фаршу, решту залиште для соусу. Свинину середньої жирності перемеліть, змішайте з булгуром, смаженими овочами, спеціями та добре вимісіть. У капустини зріжте качан і проваріть у підсоленій воді, по мірі розм'якшення знімайте листя. Виріжте грубу серединку, великі листки розріжте навпіл. Сформуйте голубці: викладайте фарш на край листка, загортайте, підгинаючи краї всередину. Складіть у глибоку каструлю, додайте трохи води та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин. Для соусу з'єднайте томати пелаті з овочами, сметаною, сіллю та спеціями. Збийте до однорідності й залийте голубці. Продовжуйте тушкувати ще близько 25 хвилин, за потреби долийте води. Смачного! Це дуже смачно: як подати редиску в ароматному маслі.