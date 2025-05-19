Смакують так само, як і століття тому: простий рецепт неймовірних голубців з картоплі

Ця страва – не просто погляду у минуле, а підтримка української кулінарної традиції. Голубці з картоплі чудово смакують та стануть ідеальним лейтмотивом сімейної трапези.

Зазвичай голубці з картоплі готують під час посту, але не варто чекати так довго, щоб насолодитися смаком цієї історичної страви. 24 Канал пропонує не відкладати справу у довгий ящик та приготувати голубці з картоплі з порталом "Файні рецепти".

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Рецепт голубців з картоплі

Час : 1 година 35 хвилин

: 1 година 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 головка капусти;

– 800 грамів картоплі;

– 2 столові ложки манної крупи;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка оцту;

– овочевий бульйон

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

З капустини обережно вирізати качан і розібрати її на окремі листки. У великій каструлі закип’ятити воду з сіллю, додати трохи оцту і відварити капустяне листя протягом п’яти хвилин. Картоплю натерти на дрібній тертці або подрібнити у кухонному комбайні. Якщо натираєте вручну – злийте надлишок рідини. Якщо використовуєте соковижималку – можна додати трохи соку назад у масу, щоб начинка не була надто сухою. Додайте до картопляної маси манну крупу, яйця, посоліть і поперчіть. Добре перемішайте до однорідності. Підготовлені листки очистити від твердих прожилок біля основи. Викладати начинку на листки і згортати у формі голубців. Залишки капустяного листя викласти на дно жаростійкого посуду. Голубці щільно укласти зверху, залити овочевим бульйоном (приблизно півсклянки). Запікати в духовці при температурі 180 градусів протягом години. Подавайте страву зі сметаною або грибним соусом.

Смачного!

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