Не така, як завжди: горіхова паста для бутербродів за 15 хвилин

Існує безліч варіантів намазок на хліб, і кожна з них особлива та смачна по-своєму. Пропонуємо приготувати одну з таких – горіхову пасту.

Ця паста не є шоколадним аналогом. Вона буде солона на основі вершкового сиру. Рецептом горіхової пасти для бутербродів ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Як приготувати горіхову пасту для бутербродів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 125 грамів вершкового масла;

– 130 грамів вершкового сиру або кисломолочного м'якого;

– 1 склянка горіхів;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 – 3 зубки часнику.

Приготування:

Змішайте масло з майонезом та вершковим сиром. Як варіант, майонез можете замінити на натуральний йогурт.

В блендері перемеліть горіхи з часником та викладіть отриману масу в загальну пасту. Спробуйте на смак. За бажанням додайте сіль та перець.

Горіхова паста готова. Підсмажте хліб і смакуйте.

Смачного!

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