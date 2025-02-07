Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Не така, як завжди: горіхова паста для бутербродів за 15 хвилин
7 лютого, 17:30
1

Не така, як завжди: горіхова паста для бутербродів за 15 хвилин

Марта Касіянчук

Існує безліч варіантів намазок на хліб, і кожна з них особлива та смачна по-своєму. Пропонуємо приготувати одну з таких – горіхову пасту.

Ця паста не є шоколадним аналогом. Вона буде солона на основі вершкового сиру. Рецептом горіхової пасти для бутербродів ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman

Читайте також Просто тане в роті: готуємо найніжніший паштет з курячої печінки

Як приготувати горіхову пасту для бутербродів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 125 грамів вершкового масла;
– 130 грамів вершкового сиру або кисломолочного м'якого;
– 1 склянка горіхів;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 – 3 зубки часнику.

Приготування:

  1. Змішайте масло з майонезом та вершковим сиром. Як варіант, майонез можете замінити на натуральний йогурт.
     
  2. В блендері перемеліть горіхи з часником та викладіть отриману масу в загальну пасту. Спробуйте на смак. За бажанням додайте сіль та перець.
     
  3. Горіхова паста готова. Підсмажте хліб і смакуйте.

Смачного!

Спробуйте теж:  намазка з тунця та авокадо.