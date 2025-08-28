Гостра аджика – ідеальна консервація, яка зігріє взимку та доповнить смак навіть найпростіших страв. Ароматна закрутка виготовляється з натуральних інгредієнтів і без жодних зайвих добавок.

Цей перевірений часом рецепт аджики використовується вже десятиліттями – пропорції ретельно вивірені, що гарантує незмінно смачний результат. 24 Канал з посиланням на ДН пропонує закрити гостру аджику і вам.

Як закрити гостру аджику на зиму?

Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 кілограми стиглих помідорів;

– 500 грамів солодкого перцю;

– 3 – 4 штуки гострого перцю (червоного, стручкового);

– 200 грамів часнику;

– 2 столові ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки оцту 9%;

– 100 мілілітрів рослинної олії;

– мелений коріандр, хмелі-сунелі, сушена паприка – на смак.

Приготування:

Оберіть стиглі, м'ясисті помідори та солодкий перець. Промийте, у перців видаліть плодоніжки та насіння, у томатів – ущільнення у місці плодоніжки. Гострий перець використовуйте з насінням, якщо хочеться по-справжньому пекучої аджики.

Усі овочі пропустіть через м'ясорубку або подрібніть в блендері до однорідної маси. Часник додайте в кінці або одразу, якщо хочеться більш м'який аромат.

Перелийте овочеву масу у каструлю з товстим дном. Варіть на повільному вогні близько 40 – 50 хвилин, регулярно помішуючи. Маса має злегка уваритися і загуснути.

Влийте рослинну олію, додайте сіль, цукор і, за бажанням, спеції. Перемішайте та продовжуйте варити ще 10 хвилин. Наприкінці влийте оцет, кип'ятіть ще пару хвилин і зніміть з вогню.

Аджику розлийте у стерилізовані банки в гарячому вигляді. Одразу закатайте кришками, переверніть догори дном і укутуйте до повного охолодження.

Готово!

