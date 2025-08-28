Острая аджика – идеальная консервация, которая согреет зимой и дополнит вкус даже самых простых блюд. Ароматная закрутка изготавливается из натуральных ингредиентов и без лишних добавок.

Этот проверенный временем рецепт аджики используется уже десятилетиями – пропорции тщательно выверены, что гарантирует неизменно вкусный результат. 24 Канал со ссылкой на ДН предлагает закрыть острую аджику и вам.

Читайте также 3 лучшие рецепты кабачковой икры на зиму, которую должна сделать каждая хозяйка

Как закрыть острую аджику на зиму?

Время: 2 часа 30 минут

2 часа 30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 килограмма спелых помидоров;

– 500 граммов сладкого перца;

– 3 – 4 штуки острого перца (красного, стручкового);

– 200 граммов чеснока;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки уксуса 9%;

– 100 миллилитров растительного масла;

– молотый кориандр, хмели-сунели, сушеная паприка – по вкусу.

Приготовление:

Выберите спелые, мясистые помидоры и сладкий перец. Промойте, у перцев удалите плодоножки и семена, у томатов – уплотнения в месте плодоножки. Острый перец используйте с семенами, если хочется по-настоящему жгучей аджики.

Все овощи пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы. Чеснок добавьте в конце или сразу, если хочется более мягкий аромат.

Перелейте овощную массу в кастрюлю с толстым дном. Варите на медленном огне около 40 – 50 минут, регулярно помешивая. Масса должна слегка увариться и загустеть.

Влейте растительное масло, добавьте соль, сахар и, по желанию, специи. Перемешайте и продолжайте варить еще 10 минут. В конце влейте уксус, кипятите еще пару минут и снимите с огня.

Аджику разлейте в стерилизованные банки в горячем виде. Сразу закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Готово!

Зимой также особенно актуальна квашеная капуста, которая является не только вкусным угощением, но и богатым источником витаминов и микроэлементов. Как ее закрыть на зиму рассказывает Смачно24.