2 лютого 2025, 21:15
Вони смачніші за звичайні котлети: готуємо знамениті гречаники по-харківськи
Цю страву завжди раді бачити на столі. Вона легка у приготуванні та тішить смаком.
Гречаники – це чудова страва, яка поєднує в собі колорит котлет та популярного гарніру. Особливо всі розхвалюють гречаники по-харківськи, які 24 Канал пропонує приготувати за рецептом kuskus.tv.
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Рецепт гречаників по-харківськи
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів яловичого фаршу;
– 100 грамів гречки;
– 1 яйце;
– 1 цибулина;
– кілька гілочок кінзи;
– 200 грамів панірувальних сухарів;
– 100 грамів томатного соусу;
– 50 грамів сметани;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.
Приготування:
- Гречку промиваємо, заливаємо водою в пропорції 1:2 та варимо до готовності на повільному вогні.
- Дрібно нарізаємо цибулю та смажимо до золотистого кольору.
- В глибоку миску викладаємо фарш, цибулю, дрібно нарізану кінзу, гречку, сіль та перець. Добре перемішуємо.
- Додаємо яйце і ще раз добре перемішуємо.
- Формуємо кульки або котлетки та обвалюємо у паніровочних сухарях.
- Викладаємо на застелене пергаментом деко та випікаємо 30 – 40 хвилин при 180 градусах.
- На сковорідці топимо масло, додаємо томатний соус, трішки води, солимо, перчимо та перемішуємо до однорідності.
- Гречаники викладаємо на соус, зверху прикрашаємо кінзою та подаємо зі сметаною.
Смачного!
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