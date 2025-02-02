Гречаники – це чудова страва, яка поєднує в собі колорит котлет та популярного гарніру. Особливо всі розхвалюють гречаники по-харківськи, які 24 Канал пропонує приготувати за рецептом kuskus.tv.

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Рецепт гречаників по-харківськи

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів яловичого фаршу;

– 100 грамів гречки;

– 1 яйце;

– 1 цибулина;

– кілька гілочок кінзи;

– 200 грамів панірувальних сухарів;

– 100 грамів томатного соусу;

– 50 грамів сметани;

– 50 грамів вершкового масла;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Приготування:

Гречку промиваємо, заливаємо водою в пропорції 1:2 та варимо до готовності на повільному вогні. Дрібно нарізаємо цибулю та смажимо до золотистого кольору. В глибоку миску викладаємо фарш, цибулю, дрібно нарізану кінзу, гречку, сіль та перець. Добре перемішуємо. Додаємо яйце і ще раз добре перемішуємо. Формуємо кульки або котлетки та обвалюємо у паніровочних сухарях. Викладаємо на застелене пергаментом деко та випікаємо 30 – 40 хвилин при 180 градусах. На сковорідці топимо масло, додаємо томатний соус, трішки води, солимо, перчимо та перемішуємо до однорідності. Гречаники викладаємо на соус, зверху прикрашаємо кінзою та подаємо зі сметаною.

Смачного!

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