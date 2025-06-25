25 червня, 12:47
Ліниве хачапурі за 15 хвилин: готуємо на сковороді не гірше, ніж в грузинському ресторані
Основні тези
- Ліниве хачапурі – це швидкий варіант класичної грузинської страви, який можна приготувати за 15 хвилин зі звичайних інгредієнтів.
- Вам не доведеться замішувати тісто, витримувати його чи використовувати духовку. Просто змішали все і на сковороду.
Традиційний грузинський хліб з сирною начинкою можна майстерно приготувати на сковорідці всього за 15 хвилин. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче швидко приготувати смачний і ситний обід чи вечерю.
24 Канал з посиланням на кулінарну сторінку @marafon18_6 розповідає як приготувати ліниве хачапурі на сковорідці. Вийде не гірше, ніж у грузинському ресторані!
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Хачапурі на сковороді
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 200 грамів молока;
– 100 грамів борошна цільнозернового;
– 80 – 100 грамів сиру сулугуні;
– дрібка солі та цукру;
– 1/2 чайної ложки розпушувача.
Приготування:
- Поєднайте яйце, молоко, сіль, цукор і розпушувач. Додайте борошно і тертий сир і ретельно перемішайте.
- Викладіть тісто на розігріту сковорідку, змащену олією. Готуйте під кришкою 5 – 7 хвилин, на маленькому вогні.
- Переверніть за допомогою кришки або тарілки та готуйте ще 2 – 3 хвилини. За бажанням вкінці змастіть вершковим маслом і подавайте.
Смачного!
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