Ліниве хачапурі за 15 хвилин: готуємо на сковороді не гірше, ніж в грузинському ресторані

Традиційний грузинський хліб з сирною начинкою можна майстерно приготувати на сковорідці всього за 15 хвилин. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче швидко приготувати смачний і ситний обід чи вечерю.

24 Канал з посиланням на кулінарну сторінку @marafon18_6 розповідає як приготувати ліниве хачапурі на сковорідці. Вийде не гірше, ніж у грузинському ресторані!

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Хачапурі на сковороді

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 200 грамів молока;

– 100 грамів борошна цільнозернового;

– 80 – 100 грамів сиру сулугуні;

– дрібка солі та цукру;

– 1/2 чайної ложки розпушувача.

Приготування:

Поєднайте яйце, молоко, сіль, цукор і розпушувач. Додайте борошно і тертий сир і ретельно перемішайте.

Викладіть тісто на розігріту сковорідку, змащену олією. Готуйте під кришкою 5 – 7 хвилин, на маленькому вогні.

Переверніть за допомогою кришки або тарілки та готуйте ще 2 – 3 хвилини. За бажанням вкінці змастіть вершковим маслом і подавайте.

Смачного!

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