Це гарний спосіб здивувати себе або близьких смачненьким. Рецептом панкейків з шинкою, сиром під соусом бешамель ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

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Панкейки з шинкою, сиром і соусом бешамель

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6

Інгредієнти для млинців:

– 560 грамів борошно;

– 12 грамів розпушувача;

– 2 грами солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 500 мілілітрів молока;

– 4 яйця.



Для начинки:

– 150 грамів шинки;

– 200 грамів твердого сиру.



Для соусу:

– 30 грамів масла вершкового;

– 30 грамів борошна;

– 300 мілілітрів молока;

– сіль та мускатний горіх – на смак.

Приготування:

Для соусу бешамель у сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте борошно та помішуйте до однорідності.

Влийте молоко, постійно помішуючи до загустіння. Приправте сіллю та мускатним горіхом. Для більш вираженого смаку додайте у бешамель тертий пармезан.

Для панкейків яйця збийте з сіллю до легкої піни, влийте молоко, додайте суміш борошна з розпушувачем і замісіть однорідне тісто. Перелийте в мішечок або глечик.

На добре розігріту сковороду налийте тонкий шар тіста і на середньому вогні підрум'яньте його. Викладіть шматочки сиру і шинки, налийте ще трохи тіста зверху. Обсмажте з двох боків до золотистої скоринки – приблизно по 2 хвилини.

Викладіть гарячі панкейки у форму і полийте соусом бешамель, посипте зверху натертим сиром. Поставте у духовку запікатися до золотистої скоринки 5 – 7 хвилин при температурі 180 градусів.

Готово!

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