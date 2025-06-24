Це гарний спосіб здивувати себе або близьких смачненьким. Рецептом панкейків з шинкою, сиром під соусом бешамель ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.
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Панкейки з шинкою, сиром і соусом бешамель
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти для млинців:
– 560 грамів борошно;
– 12 грамів розпушувача;
– 2 грами солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 500 мілілітрів молока;
– 4 яйця.
Для начинки:
– 150 грамів шинки;
– 200 грамів твердого сиру.
Для соусу:
– 30 грамів масла вершкового;
– 30 грамів борошна;
– 300 мілілітрів молока;
– сіль та мускатний горіх – на смак.
Приготування:
- Для соусу бешамель у сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте борошно та помішуйте до однорідності.
- Влийте молоко, постійно помішуючи до загустіння. Приправте сіллю та мускатним горіхом. Для більш вираженого смаку додайте у бешамель тертий пармезан.
- Для панкейків яйця збийте з сіллю до легкої піни, влийте молоко, додайте суміш борошна з розпушувачем і замісіть однорідне тісто. Перелийте в мішечок або глечик.
- На добре розігріту сковороду налийте тонкий шар тіста і на середньому вогні підрум'яньте його. Викладіть шматочки сиру і шинки, налийте ще трохи тіста зверху. Обсмажте з двох боків до золотистої скоринки – приблизно по 2 хвилини.
- Викладіть гарячі панкейки у форму і полийте соусом бешамель, посипте зверху натертим сиром. Поставте у духовку запікатися до золотистої скоринки 5 – 7 хвилин при температурі 180 градусів.
Готово!
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