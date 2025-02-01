Як приготувати хека з овочами: рецепт страви для всієї родини

Це чудова ідея для легкої, корисної та надзвичайно смачної вечері. Готувати рибу просто, а результат приємно здивує всю родину.

Цю рибу варто поєднати з овочами, і тоді результат буде неперевершеним. Як приготувати цю страву дізнайтеся у матеріалі 24 Каналу з посиланням на przyslij przepis.

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Хек з овочами

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 філе хека (або іншої білої риби);

– 1 середня морква;

– 100 грамів селери шматочком;

– приблизно 10 грамів цибулі-порею;

– 1 банка помідорів з коріандром (подрібнений Kamis);

– пів чайної ложки меленої солодкої паприки;

– дрібка перцю;

– сіль до смаку.

Приготування:

Філе промийте й обсушіть. Якщо використовуєте заморожене, спочатку розморозьте. Овочі очистьте й натріть на крупній тертці, а цибулю-порей подрібніть. Викладіть рибу в жароміцний посуд, посипте сіллю та поставте в розігріту до 180 градусів духовку, запікайте приблизно десять хвилин. На розігріту сковороду викладіть нарізані овочі та трохи обсмажте, поки вони не розм’якшаться й не почнуть інтенсивно пахнути. Приправте паприкою, перцем, коріандром і сіллю до смаку. Додайте консервовані помідори й готуйте ще кілька хвилин, поки рідина не випарується, а помідори не стануть м’якими. Вийміть запечену рибу й викладіть на неї частину овочів. Накрийте алюмінієвою фольгою та запікайте ще п’ятнадцять хвилин.

Смачного!

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