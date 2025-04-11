Він ідеально впишеться у святкову атмосферу: легендарний холодець з курочки та горошку

Про яке б свято не йшла мова, холодець завжди буде окрасою столу. А гості не втомляться вам дякувати за улюблену страву.

Курячий холодець – це завжди смачно, а якщо доповнити його яскравими. овочами, то він радше буде нагадувати ресторанний шедевр, аніж домашню страву, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Читайте також Зберігайте і насолоджуйтесь: 3 найпростіші салати з пекінської капусти, які зроблять свято Рецепт холодцю з курки та овочів Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 куряча грудка;

– 5 склянок води;

– 1 морквина;

– 2 столові ложки желатину;

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибулина;

– консервований горошок до смаку;

– пучок кропу та петрушки. Приготування: Курку заливаємо холодною водою, додаємо очищену моркву, часник і цибулю. Ставимо на вогонь і варимо протягом години після закипання, знімаючи піну під час варіння. Потім додаємо лавровий лист, перець горошком і сіль. Бульйон кілька разів проціджуємо. Моркву нарізаємо кружечками, а курку рвемо на шматочки. Желатин розчиняємо в склянці холодної води і залишаємо на 40 хвилин. Набряклий желатин додаємо в бульйон, прогріваємо на вогні, але не доводимо до кипіння. У невеликі форми викладаємо варену моркву, консервований зелений горошок і зелень. Потім додаємо курку і заливаємо все бульйоном. Залишаємо на ніч для застигання. Смачного! Вона перша зникає зі столу: як смачно запекти скумбрію.