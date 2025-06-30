Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Не окрошка, а холодник: сучасний рецепт літнього супу з оригінальним інгредієнтом
30 червня, 15:55
2

Не окрошка, а холодник: сучасний рецепт літнього супу з оригінальним інгредієнтом

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Багато господинь у теплу пору року намагаються готувати для своєї родини легкі перші страви.
  • Наприклад, можна зробити холодник – але не класичний, а дещо осучаснений. 

Крабові палички ключовий інгредієнт не тільки для ароматних салатів, але й універсальне доповнення до перших страв. Наприклад, з ними можна приготувати літній холодник.

Такий суп схожий на "класичний", але містить не лише звичні інгредієнти. Як приготувати холодник з крабовими паличками розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

    Читайте також До барбекю те, що треба: соковиті фаршировані гриби – рецепт вихідного дня

    Холодник з крабовими паличками

    • Час: 30 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 1 літр квасу;
    – 2 огірки;
    – 100 грамів крабових паличок;
    – 3 яйця;
    – 5 редисок;
    – пучок кропу.

    Для заправки:
    – 60 грамів сметани 15%;
    – 20 грамів діжонської гірчиці;
    – 4 грами солі;
    – 2 грами перцю чорного меленого.

    Приготування:

    1. Зваріть яйця круто, остудіть під холодною водою та почистьте від шкаралупи.
       
    2. Ретельно помийте овочі та зелень. Огірки наріжте дрібними кубиками. Крабові палички також. В редиски зріжте хвостики й наріжте тонкими кільцями або півкільцями. Подрібніть свіжий кріп.
       
    3. Очищені яйця розділіть на білки та жовтки. Білки дрібно посічіть, а жовтки відкладіть для заправки.
       
    4. У великій каструлі з'єднайте огірки, крабові палички, редиску та яєчні білки.
       
    5. В окремій невеликій мисці з'єднайте яєчні жовтки, гірчицю і подрібнений кріп. Додайте сіль і чорний мелений перець. Тепер сметану і ретельно перемішайте усі інгредієнти до однорідної консистенції.
       
    6. Додайте заправку до каструлі з холодником. Залийте квасом, перемішайте і доведіть до смаку сіллю та перцем. Поставте у холодильник на 30 хвилин для охолодження.

    Смачного!

    Теж сподобається:  кабачкова лазанья, з якою не треба рахувати калорії.