Такой суп похож на "классический", но содержит не только привычные ингредиенты. Как приготовить холодник с крабовыми палочками рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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    Холодник с крабовыми палочками

    • Время: 30 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 1 литр кваса;
    – 2 огурца;
    – 100 граммов крабовых палочек;
    – 3 яйца;
    – 5 редисок;
    – пучок укропа.

    Для заправки:
    – 60 граммов сметаны 15%;
    – 20 граммов дижонской горчицы;
    – 4 грамма соли;
    – 2 грамма перца черного молотого.

    Приготовление:

    1. Сварите яйца вкрутую, остудите под холодной водой и почистите от скорлупы.
    2. Тщательно помойте овощи и зелень. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Крабовые палочки также. У редиса срежьте хвостики и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Измельчите свежий укроп.
    3. Очищенные яйца разделите на белки и желтки. Белки мелко порубите, а желтки отложите для заправки.
    4. В большой кастрюле соедините огурцы, крабовые палочки, редис и яичные белки.
    5. В отдельной небольшой миске соедините яичные желтки, горчицу и измельченный укроп. Добавьте соль и черный молотый перец. Теперь сметану и тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
    6. Добавьте заправку в кастрюлю с холодником. Залейте квасом, перемешайте и доведите до вкуса солью и перцем. Поставьте в холодильник на 30 минут для охлаждения.

    Приятного аппетита!

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