Такой суп похож на "классический", но содержит не только привычные ингредиенты. Как приготовить холодник с крабовыми палочками рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Холодник с крабовыми палочками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 литр кваса;

– 2 огурца;

– 100 граммов крабовых палочек;

– 3 яйца;

– 5 редисок;

– пучок укропа.



Для заправки:

– 60 граммов сметаны 15%;

– 20 граммов дижонской горчицы;

– 4 грамма соли;

– 2 грамма перца черного молотого.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую, остудите под холодной водой и почистите от скорлупы.

Тщательно помойте овощи и зелень. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Крабовые палочки также. У редиса срежьте хвостики и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Измельчите свежий укроп.

Очищенные яйца разделите на белки и желтки. Белки мелко порубите, а желтки отложите для заправки.

В большой кастрюле соедините огурцы, крабовые палочки, редис и яичные белки.

В отдельной небольшой миске соедините яичные желтки, горчицу и измельченный укроп. Добавьте соль и черный молотый перец. Теперь сметану и тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Добавьте заправку в кастрюлю с холодником. Залейте квасом, перемешайте и доведите до вкуса солью и перцем. Поставьте в холодильник на 30 минут для охлаждения.

Приятного аппетита!

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