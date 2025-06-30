Такий суп схожий на "класичний", але містить не лише звичні інгредієнти. Як приготувати холодник з крабовими паличками розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Холодник з крабовими паличками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 літр квасу;

– 2 огірки;

– 100 грамів крабових паличок;

– 3 яйця;

– 5 редисок;

– пучок кропу.



Для заправки:

– 60 грамів сметани 15%;

– 20 грамів діжонської гірчиці;

– 4 грами солі;

– 2 грами перцю чорного меленого.

Приготування:

Зваріть яйця круто, остудіть під холодною водою та почистьте від шкаралупи.

Ретельно помийте овочі та зелень. Огірки наріжте дрібними кубиками. Крабові палички також. В редиски зріжте хвостики й наріжте тонкими кільцями або півкільцями. Подрібніть свіжий кріп.

Очищені яйця розділіть на білки та жовтки. Білки дрібно посічіть, а жовтки відкладіть для заправки.

У великій каструлі з'єднайте огірки, крабові палички, редиску та яєчні білки.

В окремій невеликій мисці з'єднайте яєчні жовтки, гірчицю і подрібнений кріп. Додайте сіль і чорний мелений перець. Тепер сметану і ретельно перемішайте усі інгредієнти до однорідної консистенції.

Додайте заправку до каструлі з холодником. Залийте квасом, перемішайте і доведіть до смаку сіллю та перцем. Поставте у холодильник на 30 хвилин для охолодження.

Смачного!

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