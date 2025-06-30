Такий суп схожий на "класичний", але містить не лише звичні інгредієнти. Як приготувати холодник з крабовими паличками розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Холодник з крабовими паличками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 літр квасу;
– 2 огірки;
– 100 грамів крабових паличок;
– 3 яйця;
– 5 редисок;
– пучок кропу.
Для заправки:
– 60 грамів сметани 15%;
– 20 грамів діжонської гірчиці;
– 4 грами солі;
– 2 грами перцю чорного меленого.
Приготування:
- Зваріть яйця круто, остудіть під холодною водою та почистьте від шкаралупи.
- Ретельно помийте овочі та зелень. Огірки наріжте дрібними кубиками. Крабові палички також. В редиски зріжте хвостики й наріжте тонкими кільцями або півкільцями. Подрібніть свіжий кріп.
- Очищені яйця розділіть на білки та жовтки. Білки дрібно посічіть, а жовтки відкладіть для заправки.
- У великій каструлі з'єднайте огірки, крабові палички, редиску та яєчні білки.
- В окремій невеликій мисці з'єднайте яєчні жовтки, гірчицю і подрібнений кріп. Додайте сіль і чорний мелений перець. Тепер сметану і ретельно перемішайте усі інгредієнти до однорідної консистенції.
- Додайте заправку до каструлі з холодником. Залийте квасом, перемішайте і доведіть до смаку сіллю та перцем. Поставте у холодильник на 30 хвилин для охолодження.
Смачного!
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