19 березня, 21:32
Хрумка картопля з сирною скоринкою: простий і смачний гарнір від Ектора Хіменеса-Браво
Іноді найпростіші продукти можуть здивувати неймовірним смаком. Ця картопля з хрусткою сирною скоринкою – саме така страва.
Вона ідеально підійде як гарнір до м’ясних чи рибних страв або як самостійна закуска, інформує 24 Канал з посиланням на Instagram Ектора Хіменеса-Браво. Ця страва особлива завдяки
хрусткій скоринці та ніжній текстурі.
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Рецепт картоплі з сирною скоринкою
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів картоплі;
– 100 грамів твердого сиру (наприклад, чеддер);
– 150 грамів сметани;
– 30 грамів зелені (петрушка, кріп);
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Картоплю добре помийте та відваріть у шкірці до м’якості (приблизно 20–25 хвилин).
- Злийте воду, дайте трохи охолонути, потім розріжте кожну картоплину навпіл.
- Деко застеліть пергаментом, натріть сир на дрібній тертці та рівномірно розподіліть його поверхнею.
- Викладіть картоплю розрізом донизу, щоб вона добре просочилася сиром під час запікання.
- Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте картоплю 15–20 хвилин, поки сир не утворить хрустку золотаву скоринку.
- Тим часом дрібно наріжте зелень, змішайте її зі сметаною, посоліть і добре перемішайте.
- Готову картоплю подавайте гарячою разом із соусом.
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