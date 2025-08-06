Морквяно-нутовий хумус – смачна альтернатива традиційному соусу з нуту та тахіні. Він може доповнити сендвічі, роли та хрусткі крекери, додати яскравих кольорів сирним та м'ясним тарілкам, або ж просто смакувати зі свіжими овочами.

Впевнені, що ви знайдете безліч застосувань для морквяно-нутового хумусу. Рецептом намазки, яка претендує стати найкращою новинкою, ділиться 24 Канал з посиланням на Best-Home-Ideas. Читайте також Мариновані помідори, як у ресторані: в цю закуску закохаються всі без винятку Як приготувати намазку з моркви та нуту? Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 250 грамів моркви;

– 150 грамів нуту;

– 600 мілілітрів води;

– 3 зубки часнику;

– 150 мілілітрів оливкової олії;

– 30 мілілітрів лимонного соку;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Моркву наріжте кружальцями й полийте олією, покладіть поряд очищений часник. Посоліть та поперчіть. Прикрийте фольгою та поставте запікатися в духовку при температурі 180 градусів протягом 15 – 20 хвилин.

Нут змочіть і поставте варитися на 1 годину. Готуйте до м'якості.

Тепер покладіть в блендер моркву, нут, часник, олію, лимонний сік. Збийте все разом до однорідної консистенції. Скуштуйте на сіль та перець, за потреби вирівняйте смак. Ідеально подавати з грінками. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашню намазку "Філадельфія".