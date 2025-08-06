Жодних яєць, консерви чи майонезу: готуємо найоригінальнішу намазку цього сезону
- Морквяно-нутовий хумус – смачна та поживна намазка, виготовлена з суміші моркви, нуту та різноманітних спецій.
- Вона смакуватиме на хлібі і тостам, а також стане універсальним соусом для овочів.
- Привабливість намазки полягає не лише в її смаку, але й у користі для здоров'я.
Морквяно-нутовий хумус – смачна альтернатива традиційному соусу з нуту та тахіні. Він може доповнити сендвічі, роли та хрусткі крекери, додати яскравих кольорів сирним та м'ясним тарілкам, або ж просто смакувати зі свіжими овочами.
Впевнені, що ви знайдете безліч застосувань для морквяно-нутового хумусу. Рецептом намазки, яка претендує стати найкращою новинкою, ділиться 24 Канал з посиланням на Best-Home-Ideas.
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Як приготувати намазку з моркви та нуту?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 250 грамів моркви;
– 150 грамів нуту;
– 600 мілілітрів води;
– 3 зубки часнику;
– 150 мілілітрів оливкової олії;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Моркву наріжте кружальцями й полийте олією, покладіть поряд очищений часник. Посоліть та поперчіть. Прикрийте фольгою та поставте запікатися в духовку при температурі 180 градусів протягом 15 – 20 хвилин.
- Нут змочіть і поставте варитися на 1 годину. Готуйте до м'якості.
- Тепер покладіть в блендер моркву, нут, часник, олію, лимонний сік. Збийте все разом до однорідної консистенції. Скуштуйте на сіль та перець, за потреби вирівняйте смак. Ідеально подавати з грінками.
Готово!
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