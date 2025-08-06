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Новини Смачно Салати і закуски Жодних яєць, консерви чи майонезу: готуємо найоригінальнішу намазку цього сезону
6 серпня, 17:00
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Жодних яєць, консерви чи майонезу: готуємо найоригінальнішу намазку цього сезону

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Морквяно-нутовий хумус – смачна та поживна намазка, виготовлена з суміші моркви, нуту та різноманітних спецій.
  • Вона смакуватиме на хлібі і тостам, а також стане універсальним соусом для овочів.
  • Привабливість намазки полягає не лише в її смаку, але й у користі для здоров'я.

Морквяно-нутовий хумус – смачна альтернатива традиційному соусу з нуту та тахіні. Він може доповнити сендвічі, роли та хрусткі крекери, додати яскравих кольорів сирним та м'ясним тарілкам, або ж просто смакувати зі свіжими овочами.

Впевнені, що ви знайдете безліч застосувань для морквяно-нутового хумусу. Рецептом намазки, яка претендує стати найкращою новинкою, ділиться 24 Канал з посиланням на Best-Home-Ideas.

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Як приготувати намазку з моркви та нуту?

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 250 грамів моркви; 
– 150 грамів нуту; 
– 600 мілілітрів води; 
– 3 зубки часнику; 
– 150 мілілітрів оливкової олії; 
– 30 мілілітрів лимонного соку; 
– сіль, перець – на смак.

Приготування:

  1. Моркву наріжте кружальцями й полийте олією, покладіть поряд очищений часник. Посоліть та поперчіть. Прикрийте фольгою та поставте запікатися в духовку при температурі 180 градусів протягом 15 – 20 хвилин.
     
  2. Нут змочіть і поставте варитися на 1 годину. Готуйте до м'якості.
     
  3. Тепер покладіть в блендер моркву, нут, часник, олію, лимонний сік. Збийте все разом до однорідної консистенції. Скуштуйте на сіль та перець, за потреби вирівняйте смак. Ідеально подавати з грінками.

Готово!

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