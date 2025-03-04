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4 березня, 10:45
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М'який, ніжний та пористий: пісний імбирний кекс з чорносливом, який можна готувати щодня

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей кекс здатен назавжди змінити уявлення про пісну випічку. Готується він максимально просто, а результат виходить вражаючим.

Структура та смак цього кексу дозволять повністю поринути у затишок та гармонію. Кілька простих кроків – і ви вже виймаєте з духовки чергову порцію неймовірної насолоди, розповідає 24 Канал з посиланням на портал ye.ua.

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Рецепт імбирного кексу 

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 150 мілілітрів рафінованої олії;
– 150 грамів цукру;
– 4 столові ложки меду;
– 300 мілілітрів міцного чаю з бергамотом;
– 2 чайні ложки тертого свіжого імбиру;
– 1 чайна ложка меленого імбиру;
– 1/2 чайної ложки меленого кардамону;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1 чайна ложка соди;
– 300 грамів борошна;
– дрібка солі;
– жменя чорносливу;
– цукрова пудра для посипання. 

Приготування

  1. Змішайте мед, олію, цукор і дрібку солі.
  2. Поставте масу на вогонь і нагрівайте до розчинення цукру і меду. Влийте чай. Додайте соду (маса повинна побіліти, спінитися і збільшитися в об'ємі).
  3. Натріть імбир на тертці.
  4. Запарте чорнослив окропом, потім наріжте шматочками.
  5. Змішайте спеції з просіяним борошном, ретельно перемішайте.
  6. Додайте рідкі інгредієнти до сухих, ретельно перемішайте (тісто повинно бути середньої густини).
  7. Додайте чорнослив і тертий імбир до тіста.
  8. Вилийте тісто у форму.
  9. Випікайте приблизно годину при 150 – 160 градусах (орієнтуйтеся на вашу духовку і обов'язково перевірте готовність дерев’яною шпажкою).
  10. Посипте цукровою пудрою. 

Смачного!

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