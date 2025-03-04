М'який, ніжний та пористий: пісний імбирний кекс з чорносливом, який можна готувати щодня

Цей кекс здатен назавжди змінити уявлення про пісну випічку. Готується він максимально просто, а результат виходить вражаючим.

Структура та смак цього кексу дозволять повністю поринути у затишок та гармонію. Кілька простих кроків – і ви вже виймаєте з духовки чергову порцію неймовірної насолоди, розповідає 24 Канал з посиланням на портал ye.ua.

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Рецепт імбирного кексу

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів рафінованої олії;

– 150 грамів цукру;

– 4 столові ложки меду;

– 300 мілілітрів міцного чаю з бергамотом;

– 2 чайні ложки тертого свіжого імбиру;

– 1 чайна ложка меленого імбиру;

– 1/2 чайної ложки меленого кардамону;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1 чайна ложка соди;

– 300 грамів борошна;

– дрібка солі;

– жменя чорносливу;

– цукрова пудра для посипання.

Приготування:

Змішайте мед, олію, цукор і дрібку солі. Поставте масу на вогонь і нагрівайте до розчинення цукру і меду. Влийте чай. Додайте соду (маса повинна побіліти, спінитися і збільшитися в об'ємі). Натріть імбир на тертці. Запарте чорнослив окропом, потім наріжте шматочками. Змішайте спеції з просіяним борошном, ретельно перемішайте. Додайте рідкі інгредієнти до сухих, ретельно перемішайте (тісто повинно бути середньої густини). Додайте чорнослив і тертий імбир до тіста. Вилийте тісто у форму. Випікайте приблизно годину при 150 – 160 градусах (орієнтуйтеся на вашу духовку і обов'язково перевірте готовність дерев’яною шпажкою). Посипте цукровою пудрою.

Смачного!

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