Структура та смак цього кексу дозволять повністю поринути у затишок та гармонію. Кілька простих кроків – і ви вже виймаєте з духовки чергову порцію неймовірної насолоди, розповідає 24 Канал з посиланням на портал ye.ua.
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Рецепт імбирного кексу
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 150 мілілітрів рафінованої олії;
– 150 грамів цукру;
– 4 столові ложки меду;
– 300 мілілітрів міцного чаю з бергамотом;
– 2 чайні ложки тертого свіжого імбиру;
– 1 чайна ложка меленого імбиру;
– 1/2 чайної ложки меленого кардамону;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1 чайна ложка соди;
– 300 грамів борошна;
– дрібка солі;
– жменя чорносливу;
– цукрова пудра для посипання.
Приготування:
- Змішайте мед, олію, цукор і дрібку солі.
- Поставте масу на вогонь і нагрівайте до розчинення цукру і меду. Влийте чай. Додайте соду (маса повинна побіліти, спінитися і збільшитися в об'ємі).
- Натріть імбир на тертці.
- Запарте чорнослив окропом, потім наріжте шматочками.
- Змішайте спеції з просіяним борошном, ретельно перемішайте.
- Додайте рідкі інгредієнти до сухих, ретельно перемішайте (тісто повинно бути середньої густини).
- Додайте чорнослив і тертий імбир до тіста.
- Вилийте тісто у форму.
- Випікайте приблизно годину при 150 – 160 градусах (орієнтуйтеся на вашу духовку і обов'язково перевірте готовність дерев’яною шпажкою).
- Посипте цукровою пудрою.
Смачного!
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