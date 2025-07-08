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8 липня, 21:15
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Подруги вам заздритимуть: рецепт пікантних кабачків з часником – невибаглива геніальність

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт пікантних кабачків з часником включає кабачок, кріп, плавлені сирки, окріп, часник, майонез, сіль та перець.
  • Ця закуска з кабачків є простою у приготуванні і потребує мінімальних зусиль.

Закуски з кабачків – це чудова можливість проявити свою кулінарну фантазію. Потрібно зовсім трішки інгредієнтів та зусиль, щоб створити справжню магію.

Існують сотні способів приготувати з кабачків щось особливе. Пікантна закуска з часником – це саме те, що ви мусите спробувати. 24 Канал пропонує відкрити для себе новий смак кабачків з рецептом порталу "Смачненьке"

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Рецепт кабачків з часником 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 1 кабачок;
– кріп;
– 2 плавлені сирки;
– окріп;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Кабачки нарізаємо кубики, заливаємо окропом. Солимо, перчимо, і тушкуємо під кришкою 10 хвилин. 
  2. Зливаємо воду, просушуємо кабачки паперовим рушником та викладаємо на тарілку. 
  3. Сирки нарізаємо кубиками та змішуємо з посіченим кропом. 
  4. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо часник та заправляємо майонезом. Ще раз добре перемішуємо.

Смачного!

Хіт сезону: намазка з кабачків на кожен день. 