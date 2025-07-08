Существуют сотни способов приготовить из кабачков что-то особенное. Пикантная закуска с чесноком – это именно то, что вы должны попробовать. 24 Канал предлагает открыть для себя новый вкус кабачков с рецептом портала "Смачненьке".
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Рецепт кабачков с чесноком
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– укроп;
– 2 плавленых сырка;
– кипяток;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки нарезаем кубики, заливаем кипятком. Солим, перчим, и тушим под крышкой 10 минут.
- Сливаем воду, просушиваем кабачки бумажным полотенцем и выкладываем на тарелку.
- Сырки нарезаем кубиками и смешиваем с рубленым укропом.
- Смешиваем все ингредиенты, добавляем чеснок и заправляем майонезом. Еще раз хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!
Хит сезона: намазка из кабачков на каждый день.