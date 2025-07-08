Існують сотні способів приготувати з кабачків щось особливе. Пікантна закуска з часником – це саме те, що ви мусите спробувати. 24 Канал пропонує відкрити для себе новий смак кабачків з рецептом порталу "Смачненьке".
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Рецепт кабачків з часником
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– кріп;
– 2 плавлені сирки;
– окріп;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Кабачки нарізаємо кубики, заливаємо окропом. Солимо, перчимо, і тушкуємо під кришкою 10 хвилин.
- Зливаємо воду, просушуємо кабачки паперовим рушником та викладаємо на тарілку.
- Сирки нарізаємо кубиками та змішуємо з посіченим кропом.
- Змішуємо всі інгредієнти, додаємо часник та заправляємо майонезом. Ще раз добре перемішуємо.
Смачного!
Хіт сезону: намазка з кабачків на кожен день.