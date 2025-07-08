Існують сотні способів приготувати з кабачків щось особливе. Пікантна закуска з часником – це саме те, що ви мусите спробувати. 24 Канал пропонує відкрити для себе новий смак кабачків з рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт кабачків з часником

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– кріп;

– 2 плавлені сирки;

– окріп;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Кабачки нарізаємо кубики, заливаємо окропом. Солимо, перчимо, і тушкуємо під кришкою 10 хвилин. Зливаємо воду, просушуємо кабачки паперовим рушником та викладаємо на тарілку. Сирки нарізаємо кубиками та змішуємо з посіченим кропом. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо часник та заправляємо майонезом. Ще раз добре перемішуємо.

Смачного!

Хіт сезону: намазка з кабачків на кожен день.