Існують сотні способів приготувати з кабачків щось особливе. Пікантна закуска з часником – це саме те, що ви мусите спробувати. 24 Канал пропонує відкрити для себе новий смак кабачків з рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт кабачків з часником

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– кріп;
– 2 плавлені сирки;
– окріп;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Кабачки нарізаємо кубики, заливаємо окропом. Солимо, перчимо, і тушкуємо під кришкою 10 хвилин.
  2. Зливаємо воду, просушуємо кабачки паперовим рушником та викладаємо на тарілку.
  3. Сирки нарізаємо кубиками та змішуємо з посіченим кропом.
  4. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо часник та заправляємо майонезом. Ще раз добре перемішуємо.

Смачного!

Хіт сезону: намазка з кабачків на кожен день.